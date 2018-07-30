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Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta toplanan bazı büyükelçilerin Türkiye aleyhine yaptıkları açıklamalar ve hadsiz ifadelere sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada "Haddinizi aşmayın" denildi.

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu fadelere yer verildi:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, bazı Büyükelçilerin, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Sözkonusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz.

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Sözkonusu faaliyetlerle Rum tarafı, Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saymaktadır. Rum Yönetimi’nin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin ulaşmak için yoğun çaba sarfedegeldiği olası çözümle Ada’da ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkabilecek kazan-kazan temelli ekonomik işbirliği potansiyelini henüz idrak edemediğini göstermektedir.

GKRY’nin bu sorumsuz adımlarına karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ve Türkiye gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Nitekim Sayın Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı büyükelçi Kıbrıs

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
klasik çavuşoğlu tepkisi: kimse bizi test etmesin sabrımızı sınamyın eeeeeeeeeey ısrayıl bu halk da bunlara layık
Bigün birini kötü yapacaz ama bakalım kimi?
keşke zamanında kıbrısı tamamen alsaydık
Hey yavrum hey,İsrail akdenizden çıkaracağı gazı avrupaya taşımak için türkiyeden boru hattı döşemeye başladı bile hemde bu izni mavi marmara şehitlerinin ailelerine verilmek üzere devlete para verdiği dönemde aldı,Geçmiş olsun......
İt ürür kervan yürür Onların alayı havlasın biz işimize ve gelişmemize bakalım Ey Türkiyem 81 milyon tek yürek tek bilek olarak gelişme ve büyüme yolunda kardeşçe ve dostça ilerleyelim. Bri Filistin atasözü der ki; "Ülkenizin Aslanlarını Öldürmeyin, Düşmanlarınızın Köpeklerine Yem Olursunuz"
onlarda cok korktu gülünç hale getirdiniz türkiyeyi
Çok da tınn yabancı büyükelçiler!..
1 haftadır mısır ve israil basını bas bas bağrınıyor Türk savaş gemileri taciz ediyor diye yok artık sümsük tırsık lider hasta adam devri bitti
Adamlar icraat göstermiş sen ise haddiniz bilin demissin zaten hadsizligi yapmislar boyle mi karsilik veriyorsunuz sizin icraatiniz nedir. Bos bos laf atmayi birakin artik azicik icraat gosterin. Ulke sayenizde yol gecen hanina dondu gelen asagiliyor giden asagiliyor bi halt yaptiginiz yok yaptirimlara karsiliginiz yoksa oturmayin o koltuklarda
Hadsizlere haddini bir gece ansızın. !!!
dünyaya yön veriyoruz açıklamalarını yapanlar bir adım öne çıksın
bazı büyükelçiler kim
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