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Türkiye'den İsrail hamlesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 08:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkonsolos Sfari'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarından sonra yaşanan gelişmeler üzerine bir süreliğine ülkesine dönmesi talep edildi.

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." ifadesi kullanılmıştı.

60'DAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirdi.

AA


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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kudüs israil istanbul Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu dış basın bizdeki dolar euro nun 1 e 5 olduğunu biliyor. Türkiyeyi tınlayan yok. Haklılarda bi bakıma üretim sıfır saman bile ithlat! Kendi kendini bitiren bi ülkeyiz herşeye zam üstüne zam şurdan senin bi elçini geri gönderseler dolar 6 tl kafadan ee Abd de bastırırsa hepten bittin... arkanda kim var azerbeycan mı? Geride kaldı kılıcı çek dal günleri atomu yedik mi Allah deriz. O yüzden sessizce bi Köşede üretmeye nükleere başlayın. Kendi ülkeleri için savaşmayan suriyelilere giden parayla ekonomi düzelir. Ne üretim var ne ekonomi biri olmaynca zaten biri olmuyor. Millete dalaşmayın boşa
@effecto hacı bırakın bu saman işlerini sen köyüne gidip tarım ve hayvancılık yaptında devlet mi mani oldu hayır üstüne tarıma ve hayvancılığa bi dünya teşvik var ama biz rahat milletiz çalışmak yok yola devam
Bunu bilerek Ramazan ayına denk getiriyorsunuz ve o mazlumların canına kast ediyorsunuz ya. Rabbim ecelinizi de ebedinizi de o mazlumların kanında kahru perişan eylesin inşallah. Siz insan falan değilsiniz? Gözü dönmüş mahlukatlar sizi.
Diplomasi ile bir yere kadar İsrail gibi terör merkezli bir sözde devletçik için silah tek çare.
yani kovamıyorlar.... öbür türlü gemiciklerin isşi nasıl takip edilecek....
Bak Yosef kardeş, şimdi git (biz seçimleri aldıktan sonra!...) yine gelirsin... idare et işte anlarsın...
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