Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokole göre, Türkiye, 2018 yılı içinde KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL yardım yapacak. Bu yardımların 1 milyar 50 milyon TL'si ise hibe olacak.
2 MİLYAR 187 MİLYON TL'LİK KATKI
DHA'nın haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nce duyurulan protokol, Türkiye´den KKTC´ye hibe ve kredileri içeriyor. Türkiye'nin hibe, altyapı, reel sektör ve savunma alanlarına yaptığı katkıların yer aldığı protokolde; 2 milyar 187 milyon TL'lik katkı, yıl sonuna kadar KKTC'ye aktarılacak.
KKTC EKONOMİSİNİN RAHAT NEFES ALMASI BEKLENİYOR
Protokolün imzalanmasıyla KKTC ekonomisinin de rahat nefes alması bekleniyor. Protokolde 960 milyon TL´lik reform destekleme ödeneği de bulunuyor.
Öte yandan KKTC medyası tarafından protokolün imzalanması 'Bayram öncesinde Türkiye'den bayram müjdesi' başlığıyla okuyuculara duyuruldu.
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