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Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan, 2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi. Protokol gereğince Türkiye, 2018 yılı içinde KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL yardım yapacak. Bu yardımların 1 milyar 50 milyon TL'si ise hibe olacak.

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokole göre, Türkiye, 2018 yılı içinde KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL yardım yapacak. Bu yardımların 1 milyar 50 milyon TL'si ise hibe olacak.

2 MİLYAR 187 MİLYON TL'LİK KATKI

DHA'nın haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nce duyurulan protokol, Türkiye´den KKTC´ye hibe ve kredileri içeriyor. Türkiye'nin hibe, altyapı, reel sektör ve savunma alanlarına yaptığı katkıların yer aldığı protokolde; 2 milyar 187 milyon TL'lik katkı, yıl sonuna kadar KKTC'ye aktarılacak.

KKTC EKONOMİSİNİN RAHAT NEFES ALMASI BEKLENİYOR

Protokolün imzalanmasıyla KKTC ekonomisinin de rahat nefes alması bekleniyor. Protokolde 960 milyon TL´lik reform destekleme ödeneği de bulunuyor.

Öte yandan KKTC medyası tarafından protokolün imzalanması 'Bayram öncesinde Türkiye'den bayram müjdesi' başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC mali yardım Hibe

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
3 yıl kıbrısta yaşamış bir kişi olarak konuşuyorum. kıbrısa yardım artık kesilmelidir. bakın çok küçük bir örnek vereyim zamanında lefkoşa-magosa yolunun yapılması için türkiye kıbrısa 3 kez para yardımında bulundu. maalesef bu para yolun yapımı için kullanılmayıp kıbrıs hükümeti tarafından başka yerlere harcandı.en son T.C karayolları kendi ekibini gönderip yolu yaptı.uzun lafın kısası kıbrıs halkı inanılmaz tembeldir. saat 12-16 arası açık dükkan bulamazsınız.(sene 91-93) hükümet kıbrısa değil önce kendi halkına yardım etmeli kimse de kusura bakmasın.bizim daha çok ihtiyacımız var!!!
yıllarca emekliye bayramlarda iki ikramiye için 23 milyon tl bütçeye ek yük getirir kaynak yok dediler ama kıbrısa tek kalemde 2 milyar 187 milyon bunun yarsıda hibe tek kalemde buluna biliyomuş ben merak ediyorum garibana gelince ek yük kaynak yok ama başka yerlere yüz katı anında kaynak buluna biliyor
@deep_blue1999 ulan öküz kıbrıs elden çıktığında, Türkiyenin okyanuslarla bağı kesiliyor. ama sen bunu anlamazsın. sana versinler ye. başkada bidiğin bir b....k yok.
kesinlikle haketmiyorlar
ya kardeşim her şeye muhalefet olmayı bırakın
Hükümet kıbrıstan pek haz etmezdi ne olduda karşılıksız kredi veriyor,
bugün maaşım yattı artı 200 lira daha kesintiye girmişim. Geniçenemiyorum kardeşim neden hala zorluyosunuz oraya yardım edeceğinize bizim kesintileri düşürün
Her zaman söylerim bu kıbrıs bizim sırtımızda büyük bir kambur.
ayranı yok içmeye, ekmeği yok yemeye ....
Bize kim yardım etsin
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