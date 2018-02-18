Türkiye'den kritik ABD açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Washington yönetiminin, Suriye'de PKK'ya verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye güvenini kaybettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimiz kritik bir dönemden geçiyor. Ya ilişkileri normalleştirip, rayına oturtacağız ya da ilişkiler daha da kötüye gidecek" değerlendirmesinde bulundu.

'BİRİNCİ MEKANİZMADA FETÖ VE GÜLEN'E ODAKLANILACAK'

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde, iki NATO müttefiki arasında anlaşmazlığa yol açan mevzulara işaret etmek için iki mekanizmanın kurulması konusunda tarafların mutabık kaldığını anımsattı. "Bu mekanizmalardan birisi ikili konular üzerine" diyen Çavuşoğlu, burada özellikle FETÖ ve ABD'de bulunan Fetullah Gülen ile ilgili Ankara'nın Washington'dan beklentilerine odaklanılacağını dile getirdi.

'İKİNCİ MEKANİZMA SURİYE'YE İLİŞKİN'

Çavuşoğlu, ikinci mekanizma için "Suriye'deki durum ve onların bizim endişelerimizi nasıl karşılayacakları, YPG'nin Menbiç'i nasıl terk edeceği ve bunu birlikte nasıl koordine edeceğimiz, (Suriye'deki) bu şehir ve kasabaların kim tarafından nasıl yönetileceği, buraların güvenliğini kimin nasıl sağlayacağına ilişkin" ifadelerini kullandı.