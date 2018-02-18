HABER

Türkiye'den kritik ABD açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 21:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimiz kritik bir dönemden geçiyor. Ya ilişkileri normalleştirip, rayına oturtacağız ya da ilişkiler daha da kötüye gidecek" dedi.

Türkiye'den kritik ABD açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Washington yönetiminin, Suriye'de PKK'ya verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye güvenini kaybettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimiz kritik bir dönemden geçiyor. Ya ilişkileri normalleştirip, rayına oturtacağız ya da ilişkiler daha da kötüye gidecek" değerlendirmesinde bulundu.

'BİRİNCİ MEKANİZMADA FETÖ VE GÜLEN'E ODAKLANILACAK'

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde, iki NATO müttefiki arasında anlaşmazlığa yol açan mevzulara işaret etmek için iki mekanizmanın kurulması konusunda tarafların mutabık kaldığını anımsattı. "Bu mekanizmalardan birisi ikili konular üzerine" diyen Çavuşoğlu, burada özellikle FETÖ ve ABD'de bulunan Fetullah Gülen ile ilgili Ankara'nın Washington'dan beklentilerine odaklanılacağını dile getirdi.

'İKİNCİ MEKANİZMA SURİYE'YE İLİŞKİN'

Çavuşoğlu, ikinci mekanizma için "Suriye'deki durum ve onların bizim endişelerimizi nasıl karşılayacakları, YPG'nin Menbiç'i nasıl terk edeceği ve bunu birlikte nasıl koordine edeceğimiz, (Suriye'deki) bu şehir ve kasabaların kim tarafından nasıl yönetileceği, buraların güvenliğini kimin nasıl sağlayacağına ilişkin" ifadelerini kullandı.

Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesine bağlı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimize bir şans daha verdiğimiz söylenebilir. Bizim açımızdan yanlış bir şey yapmadık. Türkiye'nin ikili ilişkileri gerçekten baltaladığını savunamazlar. Türkiye'nin ABD'ye düşmanca davrandığını söyleyemezler" diye konuştu.

Çavuşoğlu, yeni mekanizma kapsamında üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililerin ilk çalışma grubu toplantılarını mart ayının ilk yarısında yapacaklarına işaret ederek Türkiye'nin bu toplantılarda ortaya koyulacak tutuma göre hareket edeceğini söyledi.

'Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor''Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor'
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Menbiç açıklaması!ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Menbiç açıklaması!
Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

Demet Şener ilk kez Demet Akalın hakkında konuştu

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Abdullah Ağar'dan olay paylaşım: Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş

Abdullah Ağar'dan olay paylaşım: Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş

Alper Ulusoy'un notu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

Alper Ulusoy'un notu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

İlginizi Çekebilir

Abdullah Ağar'dan olay paylaşım: Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş

Abdullah Ağar'dan olay paylaşım: Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş

Fransızca başlayıp Türkçe bitirdiği konuşması sosyal medyayı salladı

Fransızca başlayıp Türkçe bitirdiği konuşması sosyal medyayı salladı

Son dakika! Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

Son dakika! Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber

Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber

Manisa Berberler Odasında Bartu güven tazeledi

Manisa Berberler Odasında Bartu güven tazeledi

Bozulan yollara müdahale

Bozulan yollara müdahale

Saray’daki yatırımlar incelendi

Saray’daki yatırımlar incelendi

Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler

Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler

İki kızıyla taciz olaylarını protesto etti

İki kızıyla taciz olaylarını protesto etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.