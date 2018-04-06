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Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Diplomatik kaynaklar, ABD ile gerçekleştirilen Münbiç görüşmelerine ilişkin "yapıcı bir egzersiz başlatıldı" dedi. Kaynaklar, Suriye rejimi ile bir temasın olmadığını bildirdi.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

YENİ BAKAN GELENE KADAR BEKLEMEDE

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca Suriye rejimi ile bir temasın olmadığını bildirdi.

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Türkiye'den kritik Menbiç açıklamasıTürkiye'den kritik Menbiç açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD Menbiç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
" Bir takım ham malzemeleri oluşturmuştuk, Genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı "diye böyle afilli laflar edeceğinize kisaca Amerika Menbiç 'e girmemize izin vermiyor deyin konuyu kapatin.Stratejik olarak cokta onemli olmayan ve sadece man adasi,reza,belgeler,gemiler unutulsun ve birazda oylarimiz artsin diye Afrin'e girdik deyin.Birkerede dürüst olun.Herşeyinuz anca laf.
Menbiç madem biizm için tehdit teröristler hala orada direk girilmeli ve temizlenmeli...ABD nin orada olamasına çok takılmamak lazım..Çekilmeleri için süre verilir,uymazlarsa direk vurulur..ABD sınırlarına yakın bir yerde böyle bir örgüt olsaydı ABD durumu olayın akışına mı bırakırdı? Yoksa saniyesinde bombardımana mı başlardı (çoluk çocuk demeden..)
Yine kaldırıldık gibime geliyor....
ne demiş ne demiş anlamadım
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