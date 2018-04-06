Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Diplomatik kaynaklar, ABD ile gerçekleştirilen Münbiç görüşmelerine ilişkin "yapıcı bir egzersiz başlatıldı" dedi. Kaynaklar, Suriye rejimi ile bir temasın olmadığını bildirdi.
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.
YENİ BAKAN GELENE KADAR BEKLEMEDE
Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.
Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.
Kaynaklar ayrıca Suriye rejimi ile bir temasın olmadığını bildirdi.
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