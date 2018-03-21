Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin operasyonuyla ilgili 'Bunu da en sert şekilde kınıyoruz' diyen Angele Merkel'e tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA'YA ÇAĞRI!



Açıklamada, Merkel'in sözlerinin Almanya'yı teröre destek veren ülke durumuna düşürdüğünün altı çizilirken 'Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz.' denildi.



MERKEL NE DEMİŞTİ?