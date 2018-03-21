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Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Merkel'in Afrin operasyonuyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada 'Talihsiz açıklamaları kabul edilemez buluyoruz' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmelerin ardından Alman mevkidaşı Steinmeier ile telefonda görüştü.

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin operasyonuyla ilgili 'Bunu da en sert şekilde kınıyoruz' diyen Angele Merkel'e tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatıyla hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA'YA ÇAĞRI!

Açıklamada, Merkel'in sözlerinin Almanya'yı teröre destek veren ülke durumuna düşürdüğünün altı çizilirken 'Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz.' denildi.

MERKEL NE DEMİŞTİ?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada Afrin'e yönelik operasyonu eleştirmiş 'Türkiye'nin tüm meşru güvenlikle ilgili menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez' demişti.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile telefonda görüştü.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Merkel in açıklamalarını ciddiye almaya gerek yok.Almanyada yaşayan PKK lıların gazını almak istemiş Mehmetcik gerekli basın açıklamasını AFRİN de yaptı şimdi sırada Münbiç ve ötesi var Oralardada gerekli Açıklamaları yapacak İnşaallah
Daha dün BOP eş başkanı merkeli aramıştı merkel isteyince deniz yücel çıkamazmış o makamda oldukça ajanmış teroristmis dediği aklıma geldi. .
kabul edilemez yerine kabul etmiyoruz deseniz , hep bi ikinci ağızdan konuşmalar filan sayın Bakanlık
sayını fazla deniz yüceli geri çağırsınlar bir daha tutuklasınlar bence
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