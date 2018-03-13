Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Moskova'daki MGIMO üniversitesinde konuşma yapan Çavuşoğlu, "Türk halkı ABD'ye çok olumsuz bakıyor. Zira sözlerini tutmuyor ve sürekli yalan söylüyorlar. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kopma noktasında bulunmakta. İlişkilerin tamamen kopmaması için Şubat ayında bazı çalışma grupları kuruldu. Onlara bir şart koştuk: 'Eğer sözlerinizi yine tutmazsanız biz de sabırlı davranmayı bırakacağız' dedik." dedi.
Sputnik'in aktardığına göre, "Böyle bir ilişkiyi sürdürmemizin ne anlamı var?" diye soran Çavuşoğlu "ABD, bildiğiniz gibi, son dönemde terörist örgüt YPG'ye sürekli olarak silah teslimatı yapıyor. Daha sonra bu silahlarda bizim yerleşim yerlerimize ateş açıyorlar." diye belirtti.
"NATO dışı ülkelerden silah alma hakkına sahibiz"
Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu tür silahları NATO üyesi olmayan ülkelerden alma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.
MGIMO öğrencilerine hitap eden Çavuşoğlu, "Türkiye NATO üyesi ancak biz bağımsız bir ülkeyiz. İttifakın diğer ülkeleri, NATO dışındaki ülkelerden silah alabiliyor. Biz de bu hakka ve özgürlüğe sahibiz" dedi.
Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 sistemlerini Suriye ve diğer ülkelerde kullanmayacağını, sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği için alacaklarını kaydetti.
Akkuyu'nun temelini Erdoğan ve Putin atacak
Çavuşoğlu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temelinin nisan ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını söyledi.
Çavuşoğlu, "Rusya ile birlikte çok önemli altyapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Nisan başında iki ülke liderlerinin katılımıyla Akkuyu'daki nükleer santralin temel atma töreni yapılacak" dedi.
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