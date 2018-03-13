Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Moskova'daki MGIMO üniversitesinde konuşma yapan Çavuşoğlu, "Türk halkı ABD'ye çok olumsuz bakıyor. Zira sözlerini tutmuyor ve sürekli yalan söylüyorlar. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kopma noktasında bulunmakta. İlişkilerin tamamen kopmaması için Şubat ayında bazı çalışma grupları kuruldu. Onlara bir şart koştuk: 'Eğer sözlerinizi yine tutmazsanız biz de sabırlı davranmayı bırakacağız' dedik." dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, "Böyle bir ilişkiyi sürdürmemizin ne anlamı var?" diye soran Çavuşoğlu "ABD, bildiğiniz gibi, son dönemde terörist örgüt YPG'ye sürekli olarak silah teslimatı yapıyor. Daha sonra bu silahlarda bizim yerleşim yerlerimize ateş açıyorlar." diye belirtti.

"NATO dışı ülkelerden silah alma hakkına sahibiz"



Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu tür silahları NATO üyesi olmayan ülkelerden alma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

MGIMO öğrencilerine hitap eden Çavuşoğlu, "Türkiye NATO üyesi ancak biz bağımsız bir ülkeyiz. İttifakın diğer ülkeleri, NATO dışındaki ülkelerden silah alabiliyor. Biz de bu hakka ve özgürlüğe sahibiz" dedi.