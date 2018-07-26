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Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez" denildi.

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DEN TRUMP'A SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdidine ilişkin "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir " ifadesini kullandı.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPYI: TÜRKİYE'YE KİMSE EMİR VEREMEZ

Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.

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