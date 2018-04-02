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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denildi.

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz.

Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan tepki

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok sert olmuş gerçekten,
Eyy Yunanistann
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