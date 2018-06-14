Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kendi markası bir otomobili olacağını belirterek, "Türkiye'nin otomobilini yapıyoruz ve inşallah Türkiye'nin kendi markası bir otomobili olacak. Nasıl Almanya denilince akla Mercedes ve Volskwagen geliyorsa Türkiye denilince de akla bir otomobil markası gelecek." dedi.

Yığılca Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen sahur programına katılan Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de sistemin değişeceğini, bu yeni sistemin Türkiye'nin daha hızlı yol alması, işlerin daha hızlı yürümesi, vatandaşların daha iyi hizmet alması ve süreçlerin kısalması için geleceğini söyledi.

Özlü, 25 Haziran tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini belirterek , "Bizim arzumuz hem TBMM'de hem de hükümet sisteminde çoğunluğu sağlamak. Bu çoğunluğu sağlayıp çok hızlı bir şekilde bekleyen kanunları çıkararak devlet teşkilatını yapılandırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek istiyoruz." diye konuştu.