Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kendi markası bir otomobili olacağını belirterek, "Türkiye'nin otomobilini yapıyoruz ve inşallah Türkiye'nin kendi markası bir otomobili olacak. Nasıl Almanya denilince akla Mercedes ve Volskwagen geliyorsa Türkiye denilince de akla bir otomobil markası gelecek." dedi.
Yığılca Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen sahur programına katılan Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de sistemin değişeceğini, bu yeni sistemin Türkiye'nin daha hızlı yol alması, işlerin daha hızlı yürümesi, vatandaşların daha iyi hizmet alması ve süreçlerin kısalması için geleceğini söyledi.
Özlü, 25 Haziran tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini belirterek , "Bizim arzumuz hem TBMM'de hem de hükümet sisteminde çoğunluğu sağlamak. Bu çoğunluğu sağlayıp çok hızlı bir şekilde bekleyen kanunları çıkararak devlet teşkilatını yapılandırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek istiyoruz." diye konuştu.
AK Parti olarak bütün stratejilerinin sevgi üzerine olduğuna vurgu yapan Özlü, şöyle devam etti:
"Bizim bütün stratejimiz sevgi ve şefkat üzerinedir. Bizim yıkmakla, durdurmakla ve nefretle işimiz olmaz. Bunlar bizden uzak olsun. Siyaset ve farklı görüşler hepsi seçime kadardır. Ben bakanlık yapıyorum ve hiçbir ayrım gözetmiyorum. Farklı siyasi görüşleri olan ve sorunlarını anlatanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız da. Yığılca için, Düzce için ,Türkiye için çalışacağız. Seçimlerden sonra mantığımız, seçim bitmiştir ve işimize bakacağız şeklinde olacaktır."
Bakan Özlü,Türkiye için çok önemli projeler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Çok önemli projelerimiz var ve hayata geçiyor. Türkiye'nin otomobilini yapıyoruz ve inşallah Türkiye'nin kendi markası bir otomobili olacak. Nasıl Almanya denilince akla Mercedes ve Volskwagen geliyorsa Türkiye denilince de akla bir otomobil markası gelecek. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ikiye katlayacak, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasını ve bunun içerisindeki sanayinin payını iki katına çıkaracak projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve ferasetinde bu projeleri yapacağız. Başta sanayi potansiyelimizi ve kapasitemizi iki katına çıkarıp ikiye katlayacağız. Bizim potansiyelimiz var, bunun yanına iki daha koyacağız."
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