Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan'da Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Saduakas Hac Gılmani Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

İftarda katılımcılara Kazakça Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, yaptığı açıklamada, Kur'anların, "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası çerçevesinde tercüme edildiğini ve basıldığını belirterek, "10 bin adet Kazakça Kur'an-ı Kerim'in dağıtımı Kazakistan'ın değişik illerinde vereceğimiz iftar programlarında gerçekleştirilecek." dedi.

Vakfın ramazan ayı boyunca Astana, Almatı, Öskemen, Çimkent, Karagandı, Pavlodar ve Aktöbe kentlerinde 3 bin 500 kişiye iftar vereceğini dile getiren Akın, "İftar sofralarında Kazakistanlı kardeşlerimizle beraber olmaktan çok mutluyuz. Ramazan, Kur'an, kardeşlik, paylaşma ve kucaklaşma ayıdır. Bu noktada iki kardeş devleti bu güzel kucaklaşma kardeşliğinin tezahürlerini ramazan boyunca görüyoruz." diye konuştu.