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Türkiye Diyanet Vakfından Ahıska Türklerine iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 23:15 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfından Ahıska Türklerine iftar

Türkiye Diyanet Vakfından Ahıska Türklerine iftar

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy Vadisi'nde yaşayan Ahıska Türklerine iftar verdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, Kırgızistan'da görevli Türk din adamları ile Ahıska Türkleri temsilcileri katıldı.

Akşam ezanın okunmasıyla kılınan namazın ardından köy camisinin avlusunda oruçlarını açan konuklara etli pilav ikram edildi.

Ramazan ayı dolayısıyla Bişkek ve Oş kentlerinde vakfın etkinliklerini yürütmek için Kırgızistan'da bulunan TDV Muhasebe Müdürü Akif Ertekin, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın 7 kıtasında hizmet verdiklerini aktardı.

Ertekin, "Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da biz Kırgızistan'a geldik. Ne mutlu bize ki Ahıskalı Türklerin yaşadığı köydeyiz. Onlar da bizi kardeşçe karşıladılar. Biz onları, onlar da bizi çok seviyor." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca Kırgızistan'da 500'den fazla kişiye iftar vermeyi hedefliyor.

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ahıska türkleri din hizmetleri ORUÇ türkiye diyanet vakfı

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