Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Doğu Guta'daki saldırılara kınama

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan tahliye edilen sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Vakfın, Doğu Guta'dan tahliye edilen siviller için İdlib bölgesindeki Eriha kentinde 2 bin 500 kişilik geçici barınma merkezi kurduğu ve merkezin rejim uçakları tarafından vurulduğu belirtildi. Saldırıda can kaybının yaşanmadığı ancak 4 kişinin yaralandığı ifade edilerek, yaralıların TDV ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldığı ve saldırıdan zarar gören çadırların onarımının yapıldığı bildirildi. Açıklamanın devamında, Doğu Guta'da yaşam mücadelesi veren sivillerin insanlık dışı saldırıların hedefi olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Okul binasının yanında bulunan ve 2 bin 500 kişinin yaşadığı kampı hedef alan hain saldırı aynı zamanda o eğitim yuvasına da yapılmıştır. Suriye'nin geleceğine yapılan ve tamamen sivilleri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen bu saldırı mazlum Suriye halkıyla birlikte insanlık onuruna da yapılan bir saldırıdır. Bizler Türkiye Diyanet Vakfı olarak her daim mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm, kan ve gözyaşının bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, mağdur durumda olan sivillerin dahi canına kasteden bu zulmün son bulması için dünya kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

