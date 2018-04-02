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Türkiye Diyanet Vakfından, Doğu Guta’dan tahliye edilenlere yapılan saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, Doğu Guta’dan tahliye edilen siviller için İdlib bölgesindeki Eriha kentinde kurulan 2 bin 500 kişilik geçici barınma merkezinin rejim uçakları tarafından vurulmasını şiddetle kınadı.TDV’den yapılan açıklamada, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’dan tahliye edilen siviller için İdlib bölgesindeki Eriha kentinde kurduğu 2 bin 500 kişilik geçici barınma merkezi rejim uçakları tarafından vuruldu.

Türkiye Diyanet Vakfından, Doğu Guta’dan tahliye edilenlere yapılan saldırıya kınama

Türkiye Diyanet Vakfı, Doğu Guta’dan tahliye edilen siviller için İdlib bölgesindeki Eriha kentinde kurulan 2 bin 500 kişilik geçici barınma merkezinin rejim uçakları tarafından vurulmasını şiddetle kınadı.
TDV’den yapılan açıklamada, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’dan tahliye edilen siviller için İdlib bölgesindeki Eriha kentinde kurduğu 2 bin 500 kişilik geçici barınma merkezi rejim uçakları tarafından vuruldu. Yapılan saldırıda can kaybı yaşanmamakla birlikte 4 kişi yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri anında müdahalede bulunarak yaralıların hastaneye intikalini sağlamış ve saldırıdan zarar gören çadırların onarımı yapılmıştır. Bütün hak ve hukuk ihlallerinin yaşandığı Doğu Guta’da yaşam mücadelesi veren siviller, zorla tahliye edilerek sığındıkları İdlib’de kendilerini biraz da olsa güvende hissetmeleri gerekirken bir kez daha Esed rejiminin insanlık dışı saldırılarının hedefi oldu” denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Okul binasının yanında bulunan ve 2 bin 500 kişinin yaşadığı kampı hedef alan hain saldırı aynı zamanda o eğitim yuvasına da yapılmıştır. Suriye’nin geleceğine yapılan ve tamamen sivilleri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen bu saldırı mazlum Suriye halkıyla birlikte insanlık onuruna da yapılan bir saldırıdır. Bizler Türkiye Diyanet Vakfı olarak her daim mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm, kan ve gözyaşının bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, mağdur durumda olan sivillerin dahi canına kasteden bu zulmün son bulması için dünya kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfından, Doğu Guta’dan tahliye edilenlere yapılan saldırıya kınama

Türkiye Diyanet Vakfından, Doğu Guta’dan tahliye edilenlere yapılan saldırıya kınama

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