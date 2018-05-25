GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ramazan ayında Filistin'e hepimiz üzülüyoruz, yüreğimiz kan ağlıyor. İsrail'in uyguladığı terör nedeniyle şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Rabbim, ramazan ayı suyu hürmetine, kimseyi evinden ve barkından uzakta bırakmasın." dedi.
Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen iftar öncesinde yaptığı konuşmada, manevi bir atmosfer içerisinde iftar programı gerçekleştirildiğini söyledi.
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet olması nedeniyle çok önemli olduğunu dile getiren Gül, "Daha fazla soframızda dostlarımızı ve kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye, dünya ve Müslümanlar için dua ediyor. İşte bizim memleketimizin güzelliği burada. Bu kardeşliği ve beraberliği, kıyamete kadar, huzur içerisinde nice ramazanlara ulaştırsın." ifadelerini kullandı.
İsrail'in ramazan ayında da Filistin'de terör uyguladığını belirten Gül, şöyle konuştu:
"Bu ramazan ayında Filistin'e hepimiz üzülüyoruz, yüreğimiz kan ağlıyor. İsrail'in uyguladığı terör nedeniyle şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Suriye'de evinden ve barkından uzak olan insanlarımız var. Rabbim, ramazan ayı suyu hürmetine, kimseyi evinden ve barkından uzakta bırakmasın. Kimseyi zalimlerin eline bırakmasın. Rabbim, daima ihtiyaç sahiplerinin yardımcısı olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum."
Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Gül, şunları kaydetti:
"Biz bir olursak, beraber olursak, el ele olursak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Ama 'o, şu mahalleden, bu buradan, şu şöyle dedi, bu zengindir, bu fakirdir, bu gençtir, bu fakirdir' dersek, o zaman birlik ve beraberlikten uzaklaşırız. Biz yaradanı, yaradandan ötürü seven bir zihniyete sahibiz. O yüzden birbirimizi seveceğiz, sayacağız. İnşallah ülkemiz de şehrimiz de, birlik ve kardeşlik içerisinde, ebedi kıyamete hep birlikte ulaşacağız."
Gül, daha sonra bazı aileleri evlerinde ziyaret etti.
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