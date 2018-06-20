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''Türkiye dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülke''

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

BMMYK Orta Avrupa Bölgesel Temsilci Yardımcısı Jon Hoisaeter: - "Türkiye, dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülkedir"

BUDAPEŞTE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Avrupa Bölgesel Temsilci Yardımcısı Jon Hoisaeter, Türkiye'nin, dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülke olduğunu söyledi.

BMMYK Orta Avrupa Bölgesel Temsilciliği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de program düzenledi.

BMMYK Orta Avrupa Bölgesel Temsilci Yardımcısı Jon Hoisaeter, programda yaptığı konuşmada, dünya genelinde 2017 yılı sonunda 68 milyondan fazla mültecinin yaşadığını kaydetti.

Dünyada en fazla mülteci kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya'nın 970 bin 400 rakamıyla yer aldığını ifade eden Hoisaeter, "Türkiye, dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülkedir." dedi.

Programda ayrıca Pakistanlı yazar Mohsin Hamid'in savaştan kaçan mülteci çiftin hayatını konu alan ve BMMYK'nin desteğiyle Macarcaya çevirisi yapılan ''Exit West'' isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte'deki çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı programda ayrıca mültecilerin yaşamını konu edinen fotoğraf sergisi açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BMMYK Dünya Mülteciler Günü Macaristan

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