HABER

"Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Bal ormanı kuracağımızı söyledik. Üreticilere yeri hazırladık, ağacını diktik ve arıcılara teslim ettik. Bu sayede, Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bal ormanları kuracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Üreticilere yeri hazırladık, ağacını diktik ve arıcılara teslim ettik. Bu sayede, Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi." dedi.

Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada Vali Zülkif Dağlı ve yerel yöneticilerle toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özlü, Bakan Eroğlu'nu Düzce'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından daha önce ihalesi ve yer teslimi yapılan 9 projenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakan Eroğlu'da Düzce'ye karşı ayrı bir sevgisi olduğunu aktararak, "Melen Barajı dolayısıyla da burası bizim için önemli. Ben buraya her gelişte müjde verdim, elimiz boş gelmedik. Bugün de heybemiz dolu geldik. Bugün toplam maliyeti 259 milyon lira olan 9 tesisin temel atma törenini yapacağız." diye konuştu.

Hükümet olarak kente büyük destek verdiklerini söyleyen Eroğlu, geçen yıl sonuna kadar Düzce'ye 8 milyar lira, bu yıl da 10 milyar lira destek verildiğini belirtti.

- "Büyük bir mesafe kat ettik"

Bakan Eroğlu, Düzce'ye 390 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret ederek, "Ormanlara arıcılar sokulmazdı, biz hükümetimiz döneminde bunu tamamen kaldırdık. Her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla arıcılara destek verme talimatını verdim. Bal ormanı kuracağımızı söyledik. Üreticilere yeri hazırladık, ağacını diktik ve arıcılara teslim ettik. Bu sayede Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi. Çok kısa zamanda Türkiye ikinci sıraya yükseldi. Büyük bir mesafe kat ettik. Buna ilk defa Düzce Yığılca'dan başladık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eroğlu ve Özlü, birbirlerine Yığılca ilçesinde kurulan ve kendi adıyla satışa sunulan Balköy balından ikram etti.

Konuşmaların ardından Eroğlu, Yığılca ilçesindeki bin 962 dekar alana sahip Yılançatı Kanyonu Tabiat Parkı'nın adını Geyikli Kanyonu olarak değiştirerek alanını 2 bin 666 dekara çıkaran imzayı attı.

"Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi"

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Bal ormanı kuracağımızı söyledik. Üreticilere yeri hazırladık, ağacını diktik ve arıcılara teslim ettik. Bu sayede, Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi"

1 / 10

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
2 / 10

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
3 / 10

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
4 / 10

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
5 / 10

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakanlar Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
6 / 10

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
7 / 10

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
8 / 10

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
9 / 10

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
10 / 10

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de

Bakan Özlü ve Eroğlu, Düzce'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Faruk özlü Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

Uber'den, sürücü ve yolcuların güvenliği için yeni hamle!

Uber'den, sürücü ve yolcuların güvenliği için yeni hamle!

CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu

Malatya'da tren kazası!

Malatya'da tren kazası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.