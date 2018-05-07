Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bal ormanları kuracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Üreticilere yeri hazırladık, ağacını diktik ve arıcılara teslim ettik. Bu sayede, Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi." dedi.

Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada Vali Zülkif Dağlı ve yerel yöneticilerle toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özlü, Bakan Eroğlu'nu Düzce'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından daha önce ihalesi ve yer teslimi yapılan 9 projenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakan Eroğlu'da Düzce'ye karşı ayrı bir sevgisi olduğunu aktararak, "Melen Barajı dolayısıyla da burası bizim için önemli. Ben buraya her gelişte müjde verdim, elimiz boş gelmedik. Bugün de heybemiz dolu geldik. Bugün toplam maliyeti 259 milyon lira olan 9 tesisin temel atma törenini yapacağız." diye konuştu.

Hükümet olarak kente büyük destek verdiklerini söyleyen Eroğlu, geçen yıl sonuna kadar Düzce'ye 8 milyar lira, bu yıl da 10 milyar lira destek verildiğini belirtti.