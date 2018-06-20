"Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke"

Dışişleri Bakanlığı, 4 milyonu aşkın sığınmacıya koruma sağlayan Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, zorunlu şekilde yurtlarını terk etmek durumunda kalan insanların sorunlarına yönelik farkındalığın artması ve bu sorunların çözümü için uluslararası dayanışmanın güçlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında güvenlik ve istikrar alanlarında yaşanan sıkıntı, çatışma ve insan hakları ihlallerinin her gün on binlerce insanın evlerini ve yurtlarını zorunlu nedenlerle terk etmesine neden olduğuna işaret edildi.

Göç ve mülteci hareketleri bakımından geçmişte kaynak ve transit konumda bulunan Türkiye'nin gelişen ekonomisiyle son yıllarda hedef ülke haline geldiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, bugün dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ülkemiz bu olgunun uluslararası iş birliğiyle daha iyi yönetilebileceğine inanmakta ve mültecilerin yaşam koşullarının insan onuruna uygun şekilde iyileştirilmesi için kendi payına düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.