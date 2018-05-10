DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spor yatırımları için çok güçlü destekleri var. Türkiye, dünyada en fazla spor yatırımları yapan ülkelerin başında geliyor. Gençleri kaynaştıracak bu sosyal olguyu iyi kullanmalıyız." dedi.
Bakan Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır'daki teşkilatlarının hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için büyük bir performans göstereceklerine inandıklarını, ortamın ve havanın ona uygun olduğunu söyledi.
Belediyelere yapılan görevlendirmeler ile Diyarbakır'daki hizmetlerin ortaya çıkmaya başladığını, bakanlık olarak kentte ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Bak, dünya standartlarında ve 163 milyon liraya mal olan stadyumunu açtıklarını bildirdi.
Bak, kentin kadim ve sahabeler şehri olduğunu, güzel bir atmosferi bulunduğunu kaydederek, sporun gücünün terörü ve uyuşturucuyu yeneceğini, amaçlarının gençlere spor alanları oluşturmak olduğunu, bundan dolayı çeşitli spor alanları yaptıklarını aktardı.
Bakan Bak, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, onunla yürümeye devam edeceğiz. Çok önemli bir seçim. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bir, diri ve kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olmalıyız. Bu noktada herkesi kucaklayacağız. Diyarbakırlı seçmenimizi, insanımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi, herkesi ziyaret edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu seçimler çok güzel geçecek, Diyarbakır ve ülkemiz için. Ülkemiz kazanacak. Ülkemizin çok sağlam adımlarla yürüyebilmesi için bu seçimde çok gayret etmeliyiz. Özellikle teşkilatımıza çok büyük görev düşüyor. İnşallah Diyarbakır'da güzel bir sonucu ve çıkışı elde ederiz. Kongredeki heyecan bizleri çok mutlu etti. Buradan inşallah hem Cumhurbaşkanımızı sevindirecek hem ülkemizin geleceğine katkı da sağlayacak önemli bir sonucu elde edeceğiz. Herkese görev düşüyor, hep beraber çalışmalıyız."
Yeni hizmete giren Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Kupası final maçının kentte heyecan yarattığını, herkesin gayret gösterdiğini ve çok güzel bir eser ortaya çıktığını dile getiren Bak, stadyumun Türk sporu ve Diyarbakır için hayırlı olmasını diledi.
Çocukların sahalara ve tesislere götürülmesi tavsiyesinde bulunan Bak, Türkiye'nin her tarafında tesisler ve salonlar yaptıklarını kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spor yatırımları için çok güçlü destekleri var. Türkiye, dünyada en fazla spor yatırımları yapan ülkelerin başında geliyor. Gençleri kaynaştıracak bu sosyal olguyu iyi kullanmalıyız. Ülkemiz ve Diyarbakır için yarınlar ve gelecek çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.
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