DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spor yatırımları için çok güçlü destekleri var. Türkiye, dünyada en fazla spor yatırımları yapan ülkelerin başında geliyor. Gençleri kaynaştıracak bu sosyal olguyu iyi kullanmalıyız." dedi.

Bakan Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin Diyarbakır'daki teşkilatlarının hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için büyük bir performans göstereceklerine inandıklarını, ortamın ve havanın ona uygun olduğunu söyledi.

Belediyelere yapılan görevlendirmeler ile Diyarbakır'daki hizmetlerin ortaya çıkmaya başladığını, bakanlık olarak kentte ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Bak, dünya standartlarında ve 163 milyon liraya mal olan stadyumunu açtıklarını bildirdi.

Bak, kentin kadim ve sahabeler şehri olduğunu, güzel bir atmosferi bulunduğunu kaydederek, sporun gücünün terörü ve uyuşturucuyu yeneceğini, amaçlarının gençlere spor alanları oluşturmak olduğunu, bundan dolayı çeşitli spor alanları yaptıklarını aktardı.