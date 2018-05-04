"Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni sistemle yatırımların daha hızlanacağını belirterek, "Milletin refah seviyesi, huzuru artacak, siyasette daha cesur adımlar atılacak." dedi.

Eroğlu, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreninde, hükümetin son 15 yılda Türkiye'de hayal edilemeyecek yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin 15 yıla kadar borç batağında olduğunu aktaran Eroğlu, son yıllardaki ekonomik atılımlarla artık başlarının dik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomisinin bulunduğuna işaret eden Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek için batı çok büyük projeler yapıyor. PKK'yı kuran kim? Batı. Aynı zamanda DEAŞ'ı, PYD'yi kuran, silah gönderen kim? Batı. Neden? Türkiye büyüyor, gelişiyor. Türkiye geleceğin yıldız küresel bir gücü. Bunu önlemek için batıdaki bazı ülkelerin gayreti var. Onların bütün gayretlerine rağmen geçen çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük. Bütün o ülkelerin büyüme oranlarını geçtik." diye konuştu.