HABER

"Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:35 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Yeni sisteme geçiyoruz. Bu sistemden sonra özellikle yatırımlar daha hızlanacak. Milletin refah seviyesi, huzuru artacak, siyasette daha cesur adımlar atılacak" - "Büyük hedefleri olmayan milletler tarihten silinir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin ardından Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni sistemle yatırımların daha hızlanacağını belirterek, "Milletin refah seviyesi, huzuru artacak, siyasette daha cesur adımlar atılacak." dedi.

Eroğlu, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreninde, hükümetin son 15 yılda Türkiye'de hayal edilemeyecek yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin 15 yıla kadar borç batağında olduğunu aktaran Eroğlu, son yıllardaki ekonomik atılımlarla artık başlarının dik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomisinin bulunduğuna işaret eden Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek için batı çok büyük projeler yapıyor. PKK'yı kuran kim? Batı. Aynı zamanda DEAŞ'ı, PYD'yi kuran, silah gönderen kim? Batı. Neden? Türkiye büyüyor, gelişiyor. Türkiye geleceğin yıldız küresel bir gücü. Bunu önlemek için batıdaki bazı ülkelerin gayreti var. Onların bütün gayretlerine rağmen geçen çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük. Bütün o ülkelerin büyüme oranlarını geçtik." diye konuştu.

Yatırımlara doludizgin devam ettiklerine vurgulayan Eroğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümetin kendi hükümetleri olduğunu kaydetti.

- 24 Haziran milletin tarihinde bir milat

Eroğlu, 24 Haziran'ın milletin tarihinde bir milat olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni sisteme geçiyoruz. Bu sistemden sonra özellikle yatırımlar daha hızlanacak. Milletin refah seviyesi, huzuru artacak. Siyasette daha cesur adımlar atılacak. Burdur'dan tam destek bekliyoruz. Bu milletin büyük hedefleri var. Üç tane kızıl elma. Büyük hedefleri olmayan milletler tarihten silinir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin ardından Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak.151 milyon yatırımla yapılan 12 tesisin temel atma ve açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Altınyayla ilçesindeki Karanlık Dere Kanyonu'nu Tabiat Parkı olarak ilan ettiklerini açıklayan Bakan Eroğlu, çiftçilere fidan dağıttı.

Eroğlu, ziyaret ettiği Askeriye köyünde vatandaşlarla sohbet etti.

Canan Karatay ramazan ayı uyarısıCanan Karatay ramazan ayı uyarısı
Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış DSİ ORKÖY Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu temel atma

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.