"Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye 2017 yılında tüm dünyayı, birçok uluslar arası kuruluşu ve enstitüleri şaşırtan büyüme performansı gösterdi. Geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı yakaladık. Bu da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığımızı ifade ediyor." dedi.

Elvan, Erzurum'da bir otelde düzenlenen "11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir taraftan terörle mücadele ederken diğer yandan da ekonomiyi güçlendirme yönünde yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Her iki alanda da başarılı olduklarını aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Türkiye terörle mücadele konusunda önemli mesafe katetti. Bu mücadeleyi sürdürürken ekonomimizi de güçlendirip daha ileri noktalara taşımaya çabalıyoruz. Türkiye 2017 yılında tüm dünyayı, birçok uluslar arası kuruluşu ve enstitüleri şaşırtan büyüme performansı gösterdi. Geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı yakaladık. Bu da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığımızı ifade ediyor. Türkiye Çin ve Hindistan ile gerçekten yüksek büyüme performansı gösteren ülkelerin başında geliyor."