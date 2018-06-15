İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ortadoğu'dan Çin'e kadar, Balkanlardan Avrupa'ya, Kafkaslara kadar, İstanbul'u dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Zaten hoplamalarının, çatlamalarının, entrika ortaya koymalarının sebebi de budur. Çatlasalar da patlasalar da yapacağız. Türkiye dünyanın merkezi haline gelecek." dedi.
Fatih'teki AK Parti seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara hitap eden Soylu, üçüncü havalimanıyla Türkiye'nin dünyanın merkezi haline geleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Ne İstanbul'da ne de Türkiye'de bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak" talimatı verdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:
"Hepsini ama hepsini silip süpüreceğiz. Milletimiz bir daha bununla dertlenirse namerdiz, namerdiz, namerdiz. Peki büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanı inşallah 29 Ekim'de milletimizin hizmetine girecek. Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz, biz başka bir şey yapıyoruz. Sadece konfor olsun, memlekete güzel uçakla gidilsin diye bir anlayış içindeyiz elbette, ama başka bir şey daha yapıyoruz. Ortadoğu'dan Çin'e kadar, Balkanlardan Avrupa'ya, Kafkaslara kadar, İstanbul'u dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Zaten hoplamalarının, çatlamalarının, entrika ortaya koymalarının sebebi de budur. Çatlasalar da patlasalar da yapacağız. Türkiye dünyanın merkezi haline gelecek."
Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzurun hakim olduğunu aktaran Soylu, "Şırnak'tan Cizre'ye…İnşallah birazdan uçağa atlayacağız. Sabah namazını Hakkari'de evlatlarımızla aslanlarımızla ve kahramanlarımızla beraber bayram namazını kılacağız. Hepinizin bayram temennilerinizi, selamlarınızı ileteceğim." dedi.
"Diyarbakır'a suikaste gelen üç terörist yakalandı"
Diyarbakır'da üç teröristin yakalandığı bilgisini paylaşan Soylu, şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da üç tane terörist suikaste gelmişler bizim evlatlarımız kıskıvrak yakaladılar, hemen ele geçirdiler. Biraz sonra tüm detayları kamuoyuna açıklayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu PKK denilen terör örgütünün, diğer terör örgütlerinin ensesindeyiz ve bunları tarihin derinliklerine gömeceğiz."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Hakkari'ye hareket etti.
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