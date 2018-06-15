İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ortadoğu'dan Çin'e kadar, Balkanlardan Avrupa'ya, Kafkaslara kadar, İstanbul'u dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Zaten hoplamalarının, çatlamalarının, entrika ortaya koymalarının sebebi de budur. Çatlasalar da patlasalar da yapacağız. Türkiye dünyanın merkezi haline gelecek." dedi.

Fatih'teki AK Parti seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara hitap eden Soylu, üçüncü havalimanıyla Türkiye'nin dünyanın merkezi haline geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, "Ne İstanbul'da ne de Türkiye'de bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak" talimatı verdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Hepsini ama hepsini silip süpüreceğiz. Milletimiz bir daha bununla dertlenirse namerdiz, namerdiz, namerdiz. Peki büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Üçüncü havalimanı inşallah 29 Ekim'de milletimizin hizmetine girecek. Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz, biz başka bir şey yapıyoruz. Sadece konfor olsun, memlekete güzel uçakla gidilsin diye bir anlayış içindeyiz elbette, ama başka bir şey daha yapıyoruz. Ortadoğu'dan Çin'e kadar, Balkanlardan Avrupa'ya, Kafkaslara kadar, İstanbul'u dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Zaten hoplamalarının, çatlamalarının, entrika ortaya koymalarının sebebi de budur. Çatlasalar da patlasalar da yapacağız. Türkiye dünyanın merkezi haline gelecek."