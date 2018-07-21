"Türkiye düşseydi yeryüzünün bütün mazlumları çaresiz kalacaktı"

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu hainlerin meselesi sadece Türkiye değil. Meseleleri aslında bütün ümmeti öksüz bırakmaktır. Türkiye 15 Temmuz'da düşseydi yeryüzünün bütün mazlumları bahtsız, çaresiz kalacaktı. O yüzden son kaleyi düşürmek istediler." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi'nin olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, şartlar ne olursa olsun bölgeyle bağlarını koparmayacaklarını, geleceği hep beraber inşa etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri bütün toplantılarda 15 Temmuz hain darbe girişimine vurgu yaptıklarını anlatan Arslan,15 Temmuz'un Türkiye'yi işgal girişiminin başlangıcı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da sendika olarak açıklama yaparak tüm üyelerini meydanlara çağırdıklarına işaret eden Arslan, "Teşkilatlarımızın bir bölümü bizim çağrımızdan önce meydanlardaydı. O gün karanlık bir gecenin uzun süren zamanında çok şeyler yaşadık. Hak-İş mensubu 4 kardeşimizi şehit verdik. O gece milletimiz her yerde olduğu gibi Muş'ta da meydanlarda bu teröristlere karşı birlikte mücadele etti." diye konuştu.