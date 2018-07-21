"Türkiye düşseydi yeryüzünün bütün mazlumları çaresiz kalacaktı"

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu hainlerin meselesi sadece Türkiye değil. Meseleleri aslında bütün ümmeti öksüz bırakmaktır. Türkiye 15 Temmuz'da düşseydi yeryüzünün bütün mazlumları bahtsız, çaresiz kalacaktı. O yüzden son kaleyi düşürmek istediler." dedi.
Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Muş Şubesi'nin olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, şartlar ne olursa olsun bölgeyle bağlarını koparmayacaklarını, geleceği hep beraber inşa etmek için mücadele edeceklerini söyledi.
Gerçekleştirdikleri bütün toplantılarda 15 Temmuz hain darbe girişimine vurgu yaptıklarını anlatan Arslan,15 Temmuz'un Türkiye'yi işgal girişiminin başlangıcı olduğunu belirtti.
15 Temmuz'da sendika olarak açıklama yaparak tüm üyelerini meydanlara çağırdıklarına işaret eden Arslan, "Teşkilatlarımızın bir bölümü bizim çağrımızdan önce meydanlardaydı. O gün karanlık bir gecenin uzun süren zamanında çok şeyler yaşadık. Hak-İş mensubu 4 kardeşimizi şehit verdik. O gece milletimiz her yerde olduğu gibi Muş'ta da meydanlarda bu teröristlere karşı birlikte mücadele etti." diye konuştu.
Arslan, 15 Temmuz'u unutmayacaklarına ve unutturmayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Terör örgütü FETÖ medyayı, siyasetçileri, üniversite hocalarını ve sivil toplum örgütlerini satın aldı. Yapılması gereken çok şey var. Bu nedenle bu mücadelenin takipçisi olacağız. Uluslararası planda da Türkiye'nin başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı mücadelesinin arkasında ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Sincan'daki duruşmaları takip ediyoruz. Orada nöbet tutuyoruz. Orada tam bir komedi uygulanıyor. Duruşma salonlarında sanık ve teröristlerin yakınları daha fazla. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz yalnız ve oradaki bu teröristler dalga geçiyor. Toplumla alay ediyorlar. Şehitlerimiz ve gazilerimizle alay ediyorlar. Kahır edici bir tablo var. Bir an evvel duruşmaların tamamlanıp en ağır cezaları almaları lazım. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız bırakmayalım. Onlar bir kez daha ölüyor, bir kez daha yaralanıyorlar."
Milletin hainlere karşı gereken tepkiyi her yerde vermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bu hainlerin meselesi sadece Türkiye değil. Meseleleri aslında bütün ümmeti öksüz bırakmaktır. Türkiye 15 Temmuz'da düşseydi yeryüzünün bütün mazlumları bahtsız, çaresiz kalacaktı. O yüzden son kaleyi düşürmek istediler. Son kaleye hücum ettiler." ifadesini kullandı.
Arslan, OHAL'in kalkmasıyla terörle mücadeleden vazgeçilmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yasal düzenlemede valilere birtakım yetkiler verildi. Terörden beslenenler, teröristlerle kol kola olanlar bundan rahatsız oluyor. Devlet terörizmle mücadelede zaafa uğramadan, vazgeçmeden, bölge halkının güvenliğini sarsmadan bu süreci sürdürmeli. Dolayısıyla bu ihanet şebekelerine, teröristlere, PKK, DEAŞ, FETÖ, PYD'nin ismine ve ne yaptıklarına bakmaksızın bu mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Yargılamaların beli bir süre içerisinde yapılması önemli ama aynı zamanda devlet kendisine ve milletine yönelik tehditlere karşı da tedbir almak zorundadır."
Toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmettulah Yaktı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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