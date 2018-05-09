"Türkiye, EBRD'de önemli rol oynuyor"

Türkiye Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Raci Kaya, Türkiye'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) güçlü performansında önemli rol oynadığını belirtti.

Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen 27. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Toplantısına katılan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin EBRD'nin güçlü performansında önemli rol oynadığını ifade etti.

Kaya, geçmişte "alıcı bir devlet" olan Türkiye'nin artık bankanın yönettiği fonlara bağışlar yaptığını kaydetti.

EBRD'nin Türkiye ve diğer çalışma bölgelerindeki etkisine güvendiklerini belirten Kaya, bu nedenle bağışçı bir ülke olarak EBRD ile çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Başbakanlık Hazine Müsteşar Yardımcısı Kaya ayrıca EBRD ile Türkiye arasında kurulan güçlü işbirliğinin bağışlar için yeni fonlar oluşturulmasına yol açtığını ifade ederek, bankanın çalışmalarını genişletmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Bugün başlayan 27. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Toplantısı, yarın da devam edecek.

