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"Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:24 | Son Güncelleme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Türkiye'nin ekonomisi sağlamdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlü temellere dayanmaktadır. Dövizdeki geçici birtakım hareketlenmelerin, inşallah 25 Haziran'dan sonra stabil olacağını, her şeyin rayına oturacağını ifade etmek isterim" - "Antartika'da üssü kuracağımız alanı aşağı yukarı belirledik. Şimdi elde ettiğimiz verilerle Antartika'da konuşlanacağımız yerde kuracağımız üssün mimari projelerini de yapacağız. İnşallah yıl sonunda üçüncü seferimizi düzenleyip giderken de hazırladığımız üs malzemelerini götüreceğiz ve oraya üssümüzü kuracağız"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin ekonomisi sağlamdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlü temellere dayanmaktadır. Dövizdeki birtakım geçici hareketlenmelerin, inşallah 25 Haziran'dan sonra stabil olacağını, her şeyin rayına oturacağını ifade etmek isterim." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Mudurnu ve Taşkesti ilçesinde STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Özlü, daha sonra Bolu'ya geçerek Bolu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen mahalle iftarına katıldı.

Tabaklar Mahallesi Börekçiler Sokak'ta kurulan masalarda vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Özlü, daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Özlü, seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan sonra hem hükümet sisteminde güçlü bir Türkiye hem de mecliste güçlü bir meclis olacağını söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir sisteme geçeceğine işaret eden Özlü, "Bu sistem Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi. Bu sistem ile inşallah Türkiye daha hızlı mesafe alacak. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla iştirak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özlü, Türkiye'nin geçen sene yüzde 7,4'lük büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "İnşallah bu yıl da ben ilk çeyrekte büyümenin en az yüzde 7,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye'nin hızlı büyüyeceğine ve bu oranları sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye'nin ekonomisi sağlamdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlü temellere dayanmaktadır. Dövizdeki geçici birtakım hareketlenmelerin inşallah 25 Haziran'dan sonra stabil olacağını, her şeyin rayına oturacağını ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Özlü, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- "2019'da Türkiye Antartika konusunda danışman ülkeler sınıfına geçecek"

Bir basın mensubunun Türkiye'nin Antartika'da bilim üssü kurma projesi ile ilgili sorusu üzerine Özlü, "Türkiye Antartika'da bir bilim üssü kurmak istiyor. Bu proje bizim Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımız tarafından gönderildi. Geçen sene projeye başladık. Geçen sene ilk bilim seferimizi yaptık ve 9 kişilik bir heyet gönderdik. Bu sene ikinci bilim seferimizi yaptık. Bu sene de yaklaşık 28 kişilik bir heyet gitti. Bu sabah heyetin dönüş törenini yaptık." diye konuştu.

Özlü, şu anda Antartika'da söz sahibi olan danışman statüsünde 29 ülke bulunduğunu belirterek, "Türkiye de danışman ülke statüsünde olmak istiyor. Yani Antartika'da söz sahibi ülkelerden birisi olmak istiyor." dedi.

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile eş zamanlı olarak Antartika'da sessiz sedasız bir operasyon daha yapıldığını aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Antartika'nın ikinci bilim seferini tamamladık. Arkadaşlarımız Türkiye'ye geldi. Antartika'da üssü kuracağımız alanı aşağı yuları belirledik. Şimdi elde ettiğimiz verilerle Antartika'da konuşlanacağımız yerde kuracağımız üssün mimari projelerini de yapacağız. İnşallah yıl sonunda üçüncü seferimizi düzenleyip giderken de hazırladığımız üs malzemelerini götüreceğiz ve oraya üssümüzü kuracağız. Gelecek yıl 2019'da da Türkiye'nin Antartika'da, Antartika konusunda söz sahibi danışman ülkeler sınıfına girmesi için başvuruda bulunacağız. İnşallah gelecek yıl, 2019'da Türkiye Antartika konusunda danışman ülkeler sınıfına geçecek."

Özlü, yürüttükleri projenin çok güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Başarılı bir proje yürütüyoruz. Yine bu arada Antartika'daki kutup araştırmaları ulusal bilim programını yayınladık. Zaten Antartika konusunda danışman ülke olmak için yerine getirilmesi gereken 3 şart var. Bu şartlardan birisi Meclisten Antartika anlaşmasının onaylanmasıydı. Onu geçen sene gerçekleştirdik. Ulusal bilim programı olmasıydı. Onu da geçen sene gerçekleştirdik. Bir de 3 sefer yapmamız gerekiyor. 2 sefer yaptık, 1 sefer kaldı. İnşallah gelecek yıl son seferi de tamamladıktan sonra Antartika'ya üssümüzü kuracağız." ifadelerini kullandı.

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Antartika'da bilim üssü kurma projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bolu ekonomi

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