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"Türkiye enerjide doğru adımlar attı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: - “Türkiye hem güneş hem rüzgar konusunda doğru adımlar attı" - "Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjideki hamleleri, dünyada atılan adımlarla eşgüdüm içinde sürüyor”

KOPENHAG (AA) - DAVUT ÇOLAK - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin özellikle yenilenebilir enerji alanında attığı adımların doğru ve dünyadaki gelişmelerle eşgüdüm içinde olduğunu söyledi.

Birol, çoğunlukla G20 ülkelerinin temsil edildiği "9. Temiz Enerji Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kopenhag’daki toplantıda, dünyadaki enerji ve çevre sorunlarını tartışacaklarını belirten Birol, toplantının dünya enerji sektörünün gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Birçok ülkenin, özellikle Danimarka gibi ülkeleri örnek alarak, güneş ve rüzgâr gibi enerji teknolojilerine yatırım yaptığını aktaran Birol, “Türkiye hem güneş hem rüzgâr konusunda doğru adımlar attı. Geçen 6-7 aylık süreçte bu konuda ciddi aşamalar kaydedildi. "Türkiye'nin özelleike yenilenebilir enerjideki hamleleri, dünyada atılan adımlarla eşgüdüm içinde sürüyor." diye konuştu.

- Temiz enerjinin 4 temel unsuru

Dünyadaki çoğu ülkenin petrol fiyatlarının yükselişinden şu an itibariyle memnun olmadığına işaret eden Birol, şöyle devam etti:

"Karbondioksit salımının düşürülebilmesi için yapılması gerekenlerden en önemlisi yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmak. Bunun yanı sıra, Türkiye gibi ülkelerin de seçtiği ayrıca nükleer enerjiden faydalanmak ve enerjiyi verimli kullanmak da diğer önemli unsurlar. Sektörde 4 ana konu, yani rüzgâr, güneş, nükleer enerji ve verimliliğin arttırılması, temiz enerji açısından temel unsurları oluşturuyor. Karbondioksit emisyonları dünyanın geleceğini tehlikeye soktuğundan, temiz enerjiyle ilgili bu alanlarda ciddi adım atmak gerekiyor.”
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- "Katılımcı ülkeler emisyonlarını azaltmaya hevesli"

Danimarka Enerji, Doğal Kaynaklar ve İklim Bakanı Lars Christian Lilleholt da ev sahibi olarak çoğunluğu G20 üyesi ülkelerin enerji bakanlarından oluşan katılımcıları ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Lilleholt, katılımcı ülkelerin dünyanın en çok karbondioksit salımını gerçekleştiren ülkeler arasında yer almalarına rağmen, yeşil enerjiye odaklandıklarını belirterek, “Bütün dünya bir şeyler yapılması gerektiğinin farkında. Bir şey olmuyormuş gibi davranamayız. Çok şanslıyız çünkü katılımcı ülkeler karbondioksit salımlarını azaltmak ve sürdürülebilir enerji paylarını arttırmak için çok hevesliler.” ifadelerini kullandı.

Lilleholt, çoğunlukla G20 ülkeleri enerji bakanlarının katılımıyla Kopenhag’da gerçekleştirilecek toplantıda, yeşil enerji için nasıl kaynak sağlanacağı ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapılabilmesi için, uygun düzenlemelerin nasıl olması gerektiğinin de tartışılacağını kaydetti.

İsveç'in Malmö kentinde önceki gün başlayan ve bugün Kopenhag'taki oturumlarla sona erecek toplantılar, Avrupa Komisyonu ile Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Nordik Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

9. Temiz Enerji Bakanlar Toplantısı'nda ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Norveç, Suudi Arabistan, Şili gibi ülkeler temsil ediliyor.

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