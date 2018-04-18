Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Milliyet'in haberine göre; erken seçim kararının 24 Haziran olarak alınmasının ardından gözler AK Parti Kongresi’ne çevrildi. Normal takvime göre eylül ayında yapılması beklenen Kongre’nin öne çekilip çekilmeyeceğine önümüzdeki günlerde yapılacak MKYK ve MYK toplantılarında karar verilecek.
MAYIS YA DA EYLÜL
AK Parti’nin 6 Mayıs’ta İstanbul İl Kongresi ile tüm il kongreleri tamamlanıyor. AK Parti kurmayları büyük kongrenin bu tarihten 10 gün sonra yani 20 Mayıs Pazar günü yapılabileceğini de ifade ederken, Kongre’nin seçimler sonrasına bırakılabileceği de değerlendiriliyor. Bu konuda son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak MKYK ve MYK toplantılarının ardından verileceği kaydediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Seçim olmasa takvim belliydi. Seçim olması nedeniyle tekrar değerlendirilecek. Sonra olmasında imkan var, erken yapma ihtimalimiz de var. Yetkili kurullar karar verir. Eylül’e kadar vaktimiz var” dedi.
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