Türkiye Esnaf Buluşması

TESK'in, 2 milyonu aşan üye sayısı, çalışanları ve aileleriyle 10 milyon civarında vatandaşı kuşatan ülkenin en dinamik sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Yıldırım, "Rifat Bey 1,5 milyon ile ben birinciyim diye övünüyor ama aslında birinci TESK çünkü ülkenin ekonomisinin, geleceğinin temeli esnaftır, sanatkardır. Birikimleri az olabilir ama hitap ettiği vatandaş kitlesi, gördüğü hizmetin, yaptığı işin sonucu itibarıyla siz Türkiye'nin olmazsa olmazlarısınız. Siz olmasanız millet ekmek alıp yiyemez, odun alıp ısınamaz, berbere gidecek saçını kestirecek kimse bulamaz." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz? Bunlar, önceden tehlikeyi, sıkıntıyı görüp alınan tedbirlerin bir sonucudur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora ulaşması bu basiretli kararların bir sonucudur." dedi.

Yıldırım, bir insanın hayatını idame ettirmesi için lazım olan her şeyin ancak esnaf ve sanatkarla mümkün olduğunu belirtti.

- "Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız"

Bazılarının sesinin gür çıkabileceğini, büyük büyük laflar edebileceğini ancak bu ülkenin yükünü taşımada işgal ettiği yerin hiçbir zaman esnaf ve sanatkarlar gibi olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı işle, hizmetle değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız." ifadesini kullandı.

- "Güçlü, kadim gelenek"

Yıldırım, esnaf ve sanatkarların sadece ekonomik faaliyetlerle iştigal eden bir kesim olmadığını söyledi.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ahilik kültürü altında esnaf ve sanatkarların bu ülkenin her zaman çimentosu olmaya devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Ahilik kardeşliktir. Bu güçlü, kadim gelenek, ülkeyi ayakta ve bir arada tutan, ülkemize istikamet veren vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir. Bugün bu geleneğin temsilcileriyle bir arada olmaktan özellikle bahtiyarlık duyuyorum. Başta Ahi Evran olmak üzere gelmiş geçmiş bütün ahilerimizi minnetle yad ediyor, 9 asır sonra dahi bu kültürü yaşatan esnaf ve sanatkarla teşekkür ediyorum." vurgusu yaptı.