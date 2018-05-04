'Türkiye Etik Ödülleri ETİKA' sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) -ETİK Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin gençler adına ödüllendirildiği ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödülleri’nin sahipleri açıklandı. Bu yıl altıncısı düzenlenen ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödül Töreni, ödül alan 24 şirketin yöneticilerinin ve Etik Liderler Akademisi’nden (ELA) mezun olan gençlerin de katılımıyla İstinye Üniversitesi'nde yapıldı. Kazanan şirketlere ödüllerini ELA’lı gençler verdi. Başvuran ve 6 ana kategoride hazırlanan 80 soruyu yanıtlayan şirketler arasında, uluslararası etik standartlara göre yapılması gereken etik uygulamaların yüzde yetmişinden fazlasını yerine getiren 24 şirket ETİKA 2017 Türkiye Etik Ödülü’ne layık görüldü. "İŞ AHLAKINA ÖNEM VERMEK BAŞARI İÇİN OLMAZSA OLMAZLARDAN" Etik Değerler Merkezi Kurucu Onursal Genel Başkanı ve İstinye Üniversitesi MPA Programları Öğretim Görevlisi Bülent Şenver, "EDMER, Türkiye'deki gençlerin etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kuruldu. Bugünün dünyasında şirketlerimizin etik olması ve iş ahlakına önem vermesi sürdürülebilir başarı için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bir gençlerimizin etik değerlere önem veren şirketlere ödül vermelerini arzu ettik" dedi. STANDARTLARIN YÜZDE 75'İNE UYAN ŞİRKETLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR Her yıl ETİKA adıyla Türkiye Etik Ödülleri organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Şenver, "Bu yıl etkinliği altıncı kez düzenliyoruz. 6 ana kategoride yaklaşık 80 sorumuz var. Şirketlerin bu sorulara cevap vermesini arzu ediyoruz. Bu verilen cevaplardan bir algoritma oluşturuldu. Uluslararası etik uygulama standartlarının yüzde 75'ine ve daha üstüne uyan şirketleri ödüllendiriyoruz. Bu yıl 24 şirketimize ETİKA ödülü takdim edeceğiz. Bu ödülleri de ELA öğrencilerimiz verecek. Bu ödülü alan şirkete güven artıyor. Şirketin itibarı artıyor. O şirketle iş yapmak isteyenler bu güvenle daha fazla iş yapmak istiyorlar" diye konuştu. "ÜNİVERSİTE OLARAK EVRENSEL ETİK DEĞERLERE ÖNEM VERİYORUZ" İstinye Üniversitesi Kariyer Uzmanı Umur Çalıkoğlu ise, "EDMER'in hem gençlere hem de iş dünyasına yönelik buna benzer birkaç organizasyonları olduğunu biliyoruz. Genel anlamda iş dünyasında etiğe gösterilen titizliğin, işbirliğinin, yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesiyle toplum nezdinde de itibarının artması için böyle bir ödül töreni organize ediliyor. Biz de İstinye Üniversitesi olarak evrensel etik değerlere önem veriyoruz. Her öğrencimizin üniversiteye girdiğinden beri bildiği bir İstinyelik manifestosu var. Bunun bir maddesi de evrensel etik değerlerdir, bu sebeple EDMER'in bu yılki organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye’de etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Etik Değerleri Merkezi Derneği (EDMER), yaptığı çalışmalarla geleceğin yöneticileri gençlerin iş ahlakı konusunda duyarlı davranmalarını hedefliyor.

