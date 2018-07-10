HABER

Türkiye, Etiyopya-Eritre ilişkilerinin normalleştirilmesinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

Türkiye, Etiyopya-Eritre ilişkilerinin normalleştirilmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, barış müzakereleri yürüten iki komşu ülke Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan ortak deklarasyonun memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika Boynuzu'nun barış müzakereleri yürüten iki komşu ülkesi Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan ortak deklarasyondan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afrika'da istikrara önem veren bir ülke olarak, Etiyopya ve Eritre arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılan adımları ve son olarak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Eritre'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dün Asmara'da Eritre ve Etiyopya arasında imzalanan ortak deklarasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."

İki komşu ülke ve halk arasında ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin kalkınmasını ve refahını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, bu normalleşmenin Afrika Boynuzu bölgesinde barış, istikrar ve kapsamlı iş birliğine de vesile olacağı inancı paylaşıldı.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in başkent Asmara'da Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza attığını duyurmuştu.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldıAli İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı
Belediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış Deklarasyon Dışişleri Eritre Etiyopya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.