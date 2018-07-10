Türkiye, Etiyopya-Eritre ilişkilerinin normalleştirilmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, barış müzakereleri yürüten iki komşu ülke Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan ortak deklarasyonun memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika Boynuzu'nun barış müzakereleri yürüten iki komşu ülkesi Etiyopya ve Eritre arasında imzalanan ortak deklarasyondan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afrika'da istikrara önem veren bir ülke olarak, Etiyopya ve Eritre arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılan adımları ve son olarak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Eritre'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dün Asmara'da Eritre ve Etiyopya arasında imzalanan ortak deklarasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."

İki komşu ülke ve halk arasında ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin kalkınmasını ve refahını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, bu normalleşmenin Afrika Boynuzu bölgesinde barış, istikrar ve kapsamlı iş birliğine de vesile olacağı inancı paylaşıldı.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in başkent Asmara'da Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza attığını duyurmuştu.

