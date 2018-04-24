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Türkiye, EURO 2024 dosyasını perşembe günü sunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

UEFA'nın açıklamasından: - "Türkiye Futbol Federasyonu delegasyonu, bu hafta içinde UEFA genel merkezini ziyaret ederek resmi olarak adaylık başvurusu teklif dosyasını sunacak" - Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak

CENEVRE (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını, UEFA'ya perşembe günü sunacağı duyuruldu.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delegasyonu, bu hafta içinde UEFA genel merkezini ziyaret ederek resmi olarak adaylık başvurusu teklif dosyasını sunacak." ifadeleri kullanıldı.

Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in adaylık başvurusu resmi dosyasını, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e UEFA genel merkezinde sunduğu duyuruldu.

DFB'nin adaylık başvurusunu Mart 2017'de yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, aday ülkelerin resmi dosyasının sunulma tarihi için verilen sürenin 27 Nisan'da dolacağı belirtildi.

Başvuru sonrasında, UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, yaptığı açıklamada, "DFB, adaylığı ciddiye alıyor. EURO 2024'ü düzenleyecek ülkeyi açıklayacak olan UEFA İcra Kurulu'na sunulacak dosyanın raporunu incelemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

UEFA'nın, gelecek haftalar içinde aday ülkeler Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurusu dosyalarını inceleyerek eylül ayına kadar raporunu hazırlayacağı ve UEFA İcra Kurulu'nun 27 Eylül'de 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeyi hak kazanan ülkeyi açıklayacağı duyuruldu.

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futbol TFF UEFA

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