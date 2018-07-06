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Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de son dönemde artan çocuk tacizi ve cinsel istismarına yönelik bilinçlendirme kampanyalarına bir destek de çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden biri olan Pepee'den geldi.

Türkiye son günlerde kaçırılan ve cesetleri bulunan Eylül ve Leyla ile birlikte çocuk istismarı konusunu tartışıyor. Çocuk istismarına karşı birçok bilinçlendirme kampanyası yapılırken, bir destek de çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden biri olan Pepee'den geldi.

PEPEE'DEN ÇOCUKLARA MESAJ: KİMSE BİZE İZİNSİZ DOKUNAMAZ

Pepee'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kimse bize izinsiz dokunamaz, dokunursa da HAYIRRRR diye bağıralım hemen güvendiğimiz birinin yanına gidelim.
Annem bana bir şarkı öğretti sözlerini dikkatlice dinleyin" mesajına yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pardon ama bunlar fetönğn yayın ordçganlarının ürünleri değilmiydi!?
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