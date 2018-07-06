Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Türkiye son günlerde kaçırılan ve cesetleri bulunan Eylül ve Leyla ile birlikte çocuk istismarı konusunu tartışıyor. Çocuk istismarına karşı birçok bilinçlendirme kampanyası yapılırken, bir destek de çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden biri olan Pepee'den geldi.

PEPEE'DEN ÇOCUKLARA MESAJ: KİMSE BİZE İZİNSİZ DOKUNAMAZ

Pepee'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kimse bize izinsiz dokunamaz, dokunursa da HAYIRRRR diye bağıralım hemen güvendiğimiz birinin yanına gidelim.

Annem bana bir şarkı öğretti sözlerini dikkatlice dinleyin" mesajına yer verildi.

