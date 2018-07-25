Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Yüksek Komitesi Temsilcisi Mustafa el-Kesiri, Fas-Osmanlı-Türkiye ilişkileriyle ilgili özel tarihi belgeler üzerinde çalışılmasının önemine dikkati çekti. Kesiri, ayrıca Komite ile TTK arasındaki "iş birliği ruhundan" övgüyle söz etti.

İki ülke arasında ortak meselelere hizmet etmesi için tüm alanlarda ilişkilerin artırılması gerektiği vurgulanan bildiride, sempozyumun 5 asra uzanan Türkiye-Fas ortak hafızasını canlandırmak amacıyla düzenlendiği aktarıldı.

İki gün süren sempozyumun sonuç bildirisinde, Fas-Osmanlı-Türkiye ilişkilerinin tarihiyle ilgili araştırmalar ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve iki devletin arşivlerinde bulunan belgelerin paylaşımı çağrısı yapıldı.

Başkent Rabat'ta Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Yüksek Komitesi, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği iş birliğinde iki ülkeden araştırmacı, akademisyen ve tarihçilerin katılımıyla düzenlenen sempozyum sona erdi.

RABAT (AA) - Fas'ta düzenlenen "Türkiye-Fas İlişkilerinde 500 Yıllık Müşterek Hafıza Sempozyumu"nda iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri güçlendirmek ve ortak hafızayı zenginleştirmek için tarihi araştırmaların desteklenmesi ve karşılıklı arşiv paylaşımı yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

- "Tarih, bize geleceği aydınlatma imkânı verir"

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz de bu sempozyum ve benzeri faaliyetlerin iki ülke ve hakları arasındaki ilişkileri güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Büyükelçi Öz, "Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilerin kalitesini ortaya koymak için daha fazla araştırma yapmamız ve bu ilişkileri derinleştirmemiz gerekiyor. Tarih, bize geleceği aydınlatma imkânı verir." dedi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da iki ülkenin ortak bir tarihi olduğunu ve her alanda iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

İki ülke arasındaki yakınlaşmanın ortak tarih ve dinin yanı sıra ikisinin de Akdeniz havzasında yer almalarından kaynaklandığını aktaran Turan, "Tarih, laboratuvarlarda üretilemez veya parayla satın alınamaz. Sadece halklar tarafından üretilir ve silinmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

