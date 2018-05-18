Türkiye, Filistin'deki katliamı Avrupa Konseyi'nde gündeme getirdi

KOPENHAG (AA) - Avrupa Konseyi'nin 128. Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılan Türk heyeti, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı toplantıda gündeme getirdi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 50 kilometre kuzeyindeki Helsingör şehrinde yapılan Avrupa Konseyi 128. Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişi de gündeme getirildi.
Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada Filistin'i Türkiye gündeme getirdi. Esasen tabi, Avrupa Konseyi'nin siyasi, coğrafi sınırlarının dışında olmakla birlikte, bizim komşu bölgemiz. Avrupa Konseyi'nde demokratik birliğin sağlanması, komşu bölgelerde de barış, güvenlik ve istikrar sağlanmasını gerektirir. Biz buna önem veriyoruz. Bugün yapılan konuşmalarda, Kudüs bağlantılı olarak İsrail'in saldırılarının tekrarının önlenmesi amacıyla, kınanması ve buna karşı direnilmesi ihtiyacı Türkiye tarafından dile getirildi."
İşcan, 47 üyeli Avrupa Konseyi'nin 128'inci Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye dışında hiçbir ülkenin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamla ilgili herhangi bir tepki vermediğinin altını çizdi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenledi.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu, 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.
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