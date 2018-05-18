HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye, Filistin'deki katliamı Avrupa Konseyi'nde gündeme getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:58 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan: "Bugün burada Filistin'i Türkiye gündeme getirdi. Esasen tabi, Avrupa Konseyi'nin siyasi, coğrafi sınırlarının dışında olmakla birlikte, bizim komşu bölgemiz. Avrupa Konseyi'nde demokratik birliğin sağlanması, komşu bölgelerde de barış, güvenlik ve istikrar sağlanmasını gerektirir. Biz buna önem veriyoruz" - "Bugün yapılan konuşmalarda, Kudüs bağlantılı olarak İsrail'in saldırılarının tekrarının önlenmesi amacıyla, kınanması ve buna karşı direnilmesi ihtiyacı Türkiye tarafından dile getirildi"

KOPENHAG (AA) - Avrupa Konseyi'nin 128. Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılan Türk heyeti, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı toplantıda gündeme getirdi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 50 kilometre kuzeyindeki Helsingör şehrinde yapılan Avrupa Konseyi 128. Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin, toplandıkları Gazze sınırında İsrail askerlerince katledilişi de gündeme getirildi.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada Filistin'i Türkiye gündeme getirdi. Esasen tabi, Avrupa Konseyi'nin siyasi, coğrafi sınırlarının dışında olmakla birlikte, bizim komşu bölgemiz. Avrupa Konseyi'nde demokratik birliğin sağlanması, komşu bölgelerde de barış, güvenlik ve istikrar sağlanmasını gerektirir. Biz buna önem veriyoruz. Bugün yapılan konuşmalarda, Kudüs bağlantılı olarak İsrail'in saldırılarının tekrarının önlenmesi amacıyla, kınanması ve buna karşı direnilmesi ihtiyacı Türkiye tarafından dile getirildi."

İşcan, 47 üyeli Avrupa Konseyi'nin 128'inci Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye dışında hiçbir ülkenin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamla ilgili herhangi bir tepki vermediğinin altını çizdi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenledi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu, 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşüSamsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilci Erdoğan Şerif İşcan Danimarka Erdoğan İşcan Filistin Gazze Helsingör israil Kopenhag Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.