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"Türkiye gaza bastı yola devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Türkiye, Türkiye'yi bilen, dünyayı bilen, Hakkari’yi bilen ama bir taraftan da Amerika'yı bilen, bir taraftan da Avrupa Parlementosunu bilen bir liderle beraber yolculuğuna devam etmesi gerekir" - "İnşallah, Türkiye yatırım cenneti olacak. Yeni sistem var ya. Bu sistemi çok beğeneceksiniz. Artık darbelerin olmadığı, önümüzün kesilmediği, hükümetin meclise, meclisin hükümete top atmadığı, bizi oyalamadıkları, hesabını soracağımız ve Türkiye’nin koşar adım değil, uçar adım gideceği yepyeni bir sistem kuruyoruz" - "Türkiye’yi büyütüyoruz. Büyük Türkiye’nin büyümesini yarım bırakalım mı? Geçen yıl yüzde 7,5 büyüdü Türkiye. Bu yıl ilk 3 ayda yüzde 7,5 büyüdü" - Dün konuşma yapıyor televizyonda. O da garip bir şey. Açık bir şey söyleyeyim. Çok net, TRT’de Demirtaş'ın konuşmasının yayınlanmasına içerlediğimi ifade ediyorum. Bu kadar basit"

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, Türkiye’yi bilen, dünyayı bilen, Hakkari’yi bilen, ama bir taraftanda Amerika’yı bilen, bir taraftan da Avrupa Parlementosunu bilen bir liderle beraber yolculuğuna devam etmesi gerekir." dedi.

Soylu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının Cacabey Meydanı'nda düzenlediği mitinginde, bir taraftan Türkiye'yi büyüttüklerini, diğer taraftan da terör örgütleri ve uyuşturucu çeteleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısının yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirten Soylu, bunların Türkiye'de çocukları, gençleri zehirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin büyümesinin yarım bırakılmaması gerektiğine işaret eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye’yi büyütüyoruz. Büyük Türkiye’nin büyümesini yarım bırakılım mı? Geçen yıl yüzde 7,5 büyüdü Türkiye. Bu yıl ilk 3 ayda yüzde 7,5 büyüdü. Sanayi üretimi, fabrikalar tıkır tıkır çalışıyor. Yüzde 9,7 büyüdü. Hiç merak etmeyin, Türkiye gaza bastı yola devam ediyor. Herkese rağmen, her şeye rağmen. Van’da, Diyarbakır’da, Mardin’de, Batman'da, Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de, Marmara’da oteller dolu. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Türkiye’ye güvenmeyin, Türkiye’ye gelmeyin.' 2016 yılında 26 milyon turist geldi, 2017’de 33 milyon turist geldi, bugün inşallah 40 milyon turist gelecek. İnşallah, Türkiye yatırım cenneti olacak. Yeni sistem var ya. Bu sistemi çok beğeneceksiniz. Artık darbelerin olmadığı, önümüzün kesilmediği, hükümetin meclise, meclisin hükümete top atmadığı, bizi oyalamadıkları, hesabını soracağımız ve Türkiye’nin koşar adım değil, uçar adım gideceği yepyeni bir sistem kuruyoruz."

Birilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kızdığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Çünkü, bu memlekette devrim üzerine devrim yapıyor ama rahatsız olanları biliyorsunuz değil mi? Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edip ona özgürlük isteyenler var. Oradaki Kürt kardeşlerimiz bu meselenin özünü en iyi şekilde biliyorlar. Çünkü, 6-7 Ekim olaylarını yaşadılar. Yaktılar, yıktılar, insanları katlettiler, Polisimiz, askerimiz, jandarmamızı, evlatlarımızı katlettiler. Bu talimatı kim verdi? Demirtaş, cezaevinde yatıyor. Dün konuşma yapıyor televizyonda. O da garip bir şey. Açık bir şey söyleyeyim. Çok net, TRT’de Demirtaş’ın konuşmasının yayınlanmasına içerlediğimi ifade ediyorum. Bu kadar basit. Bir taraftan Selahattin Demirtaş’a özgürlük diyeceksin, diğer yandan da Afrin’i PYD’den, PKK’dan temizleyen komutanın apoletlerini sökeceksin. Sen ömründe bir tahtadan çivi söktün mü?"

Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener'in de işi gücü bırakıp Demirtaş'ın dışarı çıkmasını istediğine işaret eden Bakan Soylu, Avrupa'ya ya da başka yerlere yaranmak için değil, milletle anlaşmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Soylu, "Artık benim ülkem sürekli U dönüşü yapan bir ülke olmayacak. Sürekli bir ileri iki geri giden bir ülke olmayacak. Faiz çetelerinin milletin cebine elini attığı bir ülke olmayacak. Sürekli 10 yılda darbe gören ülke olmayacak. Allah izin verirse 10 yıllık işi 3 yılda yapacak. Millet kimin ne yaptığını, ne ortaya koyduğunu bilecek. Türkiye, Türkiye’yi bilen, dünyayı bilen, Hakkari’yi bilen ama bir taraftan da Amerika’yı bilen, bir taraftan da Avrupa Parlementosunu bilen bir liderle beraber yolculuğuna devam etmesi gerekir. Bir taraftan soğukkanlı ama bir taraftan cesur, bir taraftan akıllı ama bir taraftan milletine hizmetkar bir liderle yoluna devam etmesi gerekir." diye konuştu.

Yıllardır siyasetle uğraştığını, bugüne kadar hiç oy istemediğini belirten Soylu, "İçimizdeki derdi anlatmak için şimdi söylüyorum. Allahınızı severseniz, Tayyip Erdoğan herkese ulaşamaz, buradaki arkadaşlarımız herkese ulaşamaz, biz herkese ulaşamayız. Ne olursunuz bir oyun peşinde olun. Bize sadece seçim kazanmak yetmez. Biz güçlü kazanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Mitinge, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli, Necmettin Erkan, İl Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda kişi katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırşehir

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