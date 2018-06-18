KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, Türkiye’yi bilen, dünyayı bilen, Hakkari’yi bilen, ama bir taraftanda Amerika’yı bilen, bir taraftan da Avrupa Parlementosunu bilen bir liderle beraber yolculuğuna devam etmesi gerekir." dedi.

Soylu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının Cacabey Meydanı'nda düzenlediği mitinginde, bir taraftan Türkiye'yi büyüttüklerini, diğer taraftan da terör örgütleri ve uyuşturucu çeteleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısının yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirten Soylu, bunların Türkiye'de çocukları, gençleri zehirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin büyümesinin yarım bırakılmaması gerektiğine işaret eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye’yi büyütüyoruz. Büyük Türkiye’nin büyümesini yarım bırakılım mı? Geçen yıl yüzde 7,5 büyüdü Türkiye. Bu yıl ilk 3 ayda yüzde 7,5 büyüdü. Sanayi üretimi, fabrikalar tıkır tıkır çalışıyor. Yüzde 9,7 büyüdü. Hiç merak etmeyin, Türkiye gaza bastı yola devam ediyor. Herkese rağmen, her şeye rağmen. Van’da, Diyarbakır’da, Mardin’de, Batman'da, Ege’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de, Marmara’da oteller dolu. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Türkiye’ye güvenmeyin, Türkiye’ye gelmeyin.' 2016 yılında 26 milyon turist geldi, 2017’de 33 milyon turist geldi, bugün inşallah 40 milyon turist gelecek. İnşallah, Türkiye yatırım cenneti olacak. Yeni sistem var ya. Bu sistemi çok beğeneceksiniz. Artık darbelerin olmadığı, önümüzün kesilmediği, hükümetin meclise, meclisin hükümete top atmadığı, bizi oyalamadıkları, hesabını soracağımız ve Türkiye’nin koşar adım değil, uçar adım gideceği yepyeni bir sistem kuruyoruz."