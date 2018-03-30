Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Temsilciliği açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın mobilya ve kira desteği verdiği Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Temsilciliği düzenlenen tören ve dualarla açıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Ateş, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Doğu Anadolu Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, ilçe protokolü, Şehit yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Okunan dua ve açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi ve vakfın resmi açılışı yapıldı. Kaymakam Soner Kırlı, Gaziler ve Şehit aileleri için destek vermeye hazır olduklarını ve her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Kaymakam Kırlı, ”Gaziler ve şehit aileleri adına açılan temsilciliğimiz hayırlı olsun. Şehit ailelerine her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Temsilciliğimize Malazgirt Belediyesi olarak, belediyemize ait işyerlerimizden birini 3 yıl kira bedeli almadan tahsisi ettik. Ayrıca mobilya desteği de verdik. Şehit ailelerine canımız feda olsun. Onların evlatları vatanımız için canını seve seve vermişler. Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır. Allah şehitlerimizi korusun ve Peygamber Efendimize komşu yapsın" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Doğu Anadolu Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, vakfın birçok masrafının karşılanmasında büyük emeği geçen Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’ya teşekkür ederek, “Muş şubesine bağlı Malazgirt ilçe temsilciliğini açmış bulunmaktayız. Şehit aileleri ve gazilerimizin bir çatı altında toplanması için böyle bir girişimde bulunduk, çok şükür temsilciliğimizi açtık. Bu açılışımıza katılan kaymakam beye ve değerli haziruna vakfımız, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.