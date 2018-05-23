"Türkiye Gazze'deki acıyı dindirmek için seferber oldu"

KUDÜS (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Gazze'nin yaralarını sarmak için dört koldan seferber olduğunu söyledi.
Kınık, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Türk Kızılayı tarafından yardıma muhtaç 250 Filistinli aileye gıda yardımı dağıtım programına katıldı.
Bir ailenin aylık gıda ihtiyacını karşılayacak yardım kolileri, Filistin Zekat Komitesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Dağıtım öncesi Filistinlilerle sohbet eden Kınık, yardım almaya hak kazanan ailelere gıda kolilerini kendi elleriyle takdim etti.
Yardım programının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kınık, Türk Kızılayının Filistin'deki ramazan ayına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kınık, Türk Kızılayının ramazan ayında 33 ülkede olduğu gibi Filistin'de de daha çok gıda yardımı faaliyetlerine ağırlık verdiğini belirtti.
- Gazze'de 30 bin aileye gıda desteği sağlanacak
Türk Kızılayının ramazan ayında Filistin'in farklı bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gıda yardımının yanında Mescid-i Aksa'da her akşam iftar sofrası kurduğunu dile getiren Kınık, abluka altındaki Gazze'de de 30 bin aileye gıda yardımı sağlanacağını kaydetti.
Kınık, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dikkati çekerek Türk Kızılayının şehirdeki hastanelere 1 milyon liralık ilaç yardımında bulunduğunu, yaklaşık 5 milyon liralık ilaç yardımının da Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılması için gerekli izinlerin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Filistin Kızılayının desteklenmesi amacıyla çok farklı projeler yürüttüklerini ifade eden Kınık, Filistin halkına ve Filistin Kızılayına desteğe devam edeceklerini dile getirdi.
- Gazze'deki yaralıların Türkiye'de tedavi edilmesi için görüşmeler sürüyor
Gazze'de yaşanan katliamın ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bütün dünyayı ayağa kaldırdığını hatırlatan Kınık, "Devletimiz, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarımız dahil olmak üzere dört bir koldan buradaki acıyı dindirmek için seferber olduk." diye konuştu.
Filistin'in ciddi bir baskı altında olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "İnsani yardım kuruluşları olarak Filistin ve benzeri bölgelerdeki insani ızdırabı dindirmenin yanı sıra haklarını ve onurlarını korumak için elinden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bir taraftan da özellikle yaralıların Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'de tedavi edilmesi için gerekli görüşmelerimize devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Eşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldı
Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız
Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum