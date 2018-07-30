İSMAİL HAKKI DEMİR - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, "Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi." dedi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO ve onun kültüre, eğitime yönelik yaptığı çalışmaları anlama, farkına varma bakımından, Türkiye'nin kurumları ve halkıyla geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, öğrenen ve yaratıcı şehirler gibi ağlara Türkiye'deki kentlerin çok fazla ilgi göstermeye başladığını dile getiren Oğuz, "Dünya miras sözleşmesi 2010 yılına kadar 7-8 miras alanımızı bu listeye koymuşken, son 7-8 yıl içerisinde buraya 10 miras daha ekledik. Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi." diye konuştu.

Oğuz, dünyada kültürel değerlere yönelik ziyaret kültürünün gittikçe geliştiğini vurgulayarak, "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun yararına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.