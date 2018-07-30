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"Türkiye geçici listede dünya birincisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz: - "Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız, dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi" - "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz" - "Türkiye'deki miras koruma duyarlılığı, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikli olmaya doğru evrileceğini düşünüyoruz"

İSMAİL HAKKI DEMİR - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, "Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi." dedi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO ve onun kültüre, eğitime yönelik yaptığı çalışmaları anlama, farkına varma bakımından, Türkiye'nin kurumları ve halkıyla geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, öğrenen ve yaratıcı şehirler gibi ağlara Türkiye'deki kentlerin çok fazla ilgi göstermeye başladığını dile getiren Oğuz, "Dünya miras sözleşmesi 2010 yılına kadar 7-8 miras alanımızı bu listeye koymuşken, son 7-8 yıl içerisinde buraya 10 miras daha ekledik. Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi." diye konuştu.

Oğuz, dünyada kültürel değerlere yönelik ziyaret kültürünün gittikçe geliştiğini vurgulayarak, "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun yararına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "111 somut olmayan miras envanteri oluştu"

Yerel yönetimlerin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, UNESCO konusunda daha güçlü bir farkındalığa ve talebe sahip olduğuna dikkati çeken Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu talep de bizi milli komisyon olarak çok fazlaca halkımızla, yerel yönetimle, sivil toplumla temasa getirdi. Onlarla UNESCO'da var olmalarını sağlayabilecek gerek eğitim sektöründe olsun gerek kültür ve iletişim sektöründe olsun hangi programlara entegre olabileceklerine dair çeşitli farkındalıklar, çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Bunların en etkili ve güçlü olanı Yaratıcı Şehirler Ağı, Öğrenen Şehirler Ağı. Sivil toplum kuruluşlarımız, 'UNESCO Kulüpleri' diye bir yapı var onlara dahil oluyor. Eğitim sistemimize dahil olan okullarımız var. Her ilimizde Somut Olmayan Miras Envanteri diye bir envanter var, ona dahil olan mirasımız var."

Oğuz, Türkiye'de şu anda 111 somut olmayan miras envanteri oluştuğunu da kaydetti.

- "UNESCO farkındalığı son yıllarda arttı"

Türkiye'de UNESCO farkındalığının son yıllarda çok fazla arttığını vurgulayan Oğuz, bu konuda yerel yönetimler, sivil toplum, devlet kurumları arasında ahenkli bir çalışma oluştuğunu, bunun da daha iyiye doğru gideceğini anlattı.

Oğuz, Türkiye'deki miras koruma duyarlılığının, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikle olmaya doğru evrileceğini düşündüklerini vurgulayarak, "Bu arada da gelecek kuşaklarımız, kültürel mirası korumanın avantajlarını, hem inovasyon hem de kimlik ve aidiyetler açısından, ne tür yararları olduğunu daha yakından görmüş olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş UNESCO UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz

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