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"Türkiye, genç YouTuber’ını arıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

TGSP'nin ilk kez düzenlediği gençler arası "YouTube" yarışmasına başvurular 18 Nisan'a kadar yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) "Kanalıma Hoşgeldiniz" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği gençler arası "YouTube" yarışmasına başvurular başladı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Genç Youtuber’larını Arıyor" mottosuyla ilk kez düzenlenen yarışmaya 13-30 yaş arası gençler, tek ya da gruplar halinde birer video ile katılabilecek.

Türk Telekom'un sponsorluğunda sanat, tasarım, kültür, teknoloji, dijital dönüşüm, sosyal medyada genç ile yapay zeka konularını içeren yarışmada, gençlerin, çektikleri özgün içerikler ile dijital dünyada yeteneklerini ve hayal güçlerini keşfetmelerini hedefleniyor.

Başvuruların internet üzerinden 18 Nisan'a kadar yapılabileceği yarışmada halk oylamasını geçen 20 katılımcı finale katılmaya hak kazanacak. İnternette görsel ve işitsel öğelerle iletişim kalitesini arttırmak ve yeni ufuklar açmak için kullanmaya teşvik eden platform, katılımcıların kendisini keşfetmesini sağlamak için tek kazanımı olmayan yarışmayı düzenliyor.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmacılar, benzersiz bir süreci deneyimleme fırsatı yakalayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye "www.tgspodulleri.com" internet sitesinden ulaşılabiliniyor.

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