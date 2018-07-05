Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 4 Temmuz Çarşamba günü “Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon” gerçekleştirildi.
6 BİN 556 PERSONEL GÖREV ALDI
81 il ve bağlı bulunan ilçelerde 3 bin 53 ikamette yapılan operasyonlarda 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personel görev aldı. Operasyon sonucunda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169, yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin 314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemi gerçekleşti.
Yakalanan şahıslar arasında, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 646, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 230, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 92, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 21, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 5 olmak üzere, 994 hükümlü şahıs ile yakalama emri ile aranmakta olan 320 şahsın bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca yapılan operasyonlarda 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet, 36 adet mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uygulamalar, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.
İHA
Alaattin Çakıcı’ya rapor krizi büyüyor!
Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!
Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneylim derse' yokum!
Konuşmaları sosyal medyaya yükleyince patronun gerçek yüzü ortaya çıktı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiçbirine kafa tutamaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum