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Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 08:39 | Son Güncelleme

Ülke genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında hüküm bulunan ve aranmakta olan bin 314 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 4 Temmuz Çarşamba günü “Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon” gerçekleştirildi.

6 BİN 556 PERSONEL GÖREV ALDI

81 il ve bağlı bulunan ilçelerde 3 bin 53 ikamette yapılan operasyonlarda 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personel görev aldı. Operasyon sonucunda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169, yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin 314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemi gerçekleşti.

Yakalanan şahıslar arasında, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 646, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 230, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 92, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 21, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 5 olmak üzere, 994 hükümlü şahıs ile yakalama emri ile aranmakta olan 320 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet, 36 adet mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uygulamalar, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet operasyon

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