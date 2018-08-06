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Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde polisin düzenlediği eş zamanlı uygulamayla günübirlik kiralık evler denetlendi. Günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 8 bin 165 ev kontrol edildi.

Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetlemelerin beşincisi gerçekleştirildi. Denetimlerde genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk taşıyan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ile yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerinin engellenmesi amaçlandı.

Bin 323 ekip ve 4 bin 53 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Kimlik Bildirim Sistemi'ne kaydedilen veya yapılan araştırmalarda günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 8 bin 165 ev kontrol edildi.

Ekiplerce 10 ev kayıt altına alınırken, yasaya aykırı faaliyet gösteren 68 evin kapatılması için işlem başlatıldı. Bu arada 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten 543 ev sahibine toplam 2 milyon 382 bin 254 lira idari para cezası verildi. Denetimler sırasında haklarında yakalama kararı olan 36 kişi yakalanırken, vize ihlali yapan 15 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

AA

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polis gübünirlik ev operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çoğu açık genel ev , akp genelevleri kapatınca çoçukara musalat oldular, sokağa fuhuş döküldü , otostop çekenimi dersin ,birde burdakiler yetmezmiş gibi suriyelilerde pazarda yer aldı antalya mersin ...
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