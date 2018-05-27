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Türkiye genelinde kumar ve tombala uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesine yönelik uygulama kapsamında 236 iş yeri, kooperatif ve derneğe 132 bin 454 lira para cezası kesildi, 44 işletme kapatıldı - Denetlemelerde 61 tombala makinesi, 8 kumar makinesi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 39 bin 358 lira ele geçirildi

Ülke genelinde düzenlenen kumar ve tombala uygulaması kapsamında 236 iş yeri, kooperatif ve derneğe 132 bin 454 lira para cezası kesildi, 44 işletme kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla 22.00-02.00 saatlerinde kumar ve tombala uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 bin 705 ekipte görevli 7 bin 466 personel görev aldı. Çalışmalarda 7 bin 186 iş yeri, kooperatif ve dernek denetlendi.

İdari işlem uygulanan 236 iş yeri, kooperatif ve derneğe 132 bin 454 lira para cezası kesildi, 44 işletme kapatıldı.

Sorgulamalarda 227 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 159'unun arandığı belirtildi.

Ayrıca haklarında idari işlem yapılan bin 882 kişiye 433 bin 24 lira para cezası verildi.

Denetimlerde 61 tombala makinesi, 8 kumar makinesi, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 39 bin 358 lira para ile çok sayıda kumar oynamakta kullanılan oyun kağıdı, pul ve fiş ele geçirildi.

Uygulamada personel, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeterek görev yaptı.

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