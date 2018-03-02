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Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra olası terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ yapılıyor. Operasyon kapsamında Türkiye genelinde, İstanbul’un 39 ilçesinde de denetimler gerçekleştiriliyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul genelinde gerçekleştiren denetimlere İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü katıldı. Türkiye genelinde 50 bin emniyet personelinin katıldığı uygulamada olası terör eylemlerinin önlenerek kamu düzeninin sağlanması amaçlandı.

İstanbul genelinde oluşturulan uygulama noktalarından biri de Taksim Meydan oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç ve yayalar üzerinde çalışma yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçları ve sürücüleri incelerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de genel asayiş açısından vatandaşların GBT sorgulamalarını yaptı. Karada gerçekleştirilen denetimlere denizden ve havadan da destek verildi. Polis helikopteri havada gerekli kontrolleri sağlarken, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar da denizde denetimlerini sürdürdü.

İstanbul’daki uygulamanın akşam saat 19.00’a kadar süreceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon Emniyet Jandarma

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu haberler neden yapılıyor korkaklar fare gibi inlerine saklanacak operasyon saat 19.00 da bitecekse o saatten sonra haber yapın...
umarım bu denetımler daha sık yapılır..ama bunun haberı yapılırken nıye verılırkı..bunu okuyan suçlu cıkarmı dışarıya..denetım bıttıkten sonra haber olmalı...
kaçakları mı uyarıyorsunuz hayırdır ? Buna haber yapılır mı be?
Ülkeyi bu günlere kim getirdi kendi kendinemi geldi , bu millet gözlerini inkar ediyor.
Marifetmiş gibi haber yapın hemen aferin size bi bekleyin operasyon bitsin yapıldı diye haber geçin ki hainler, uyuşturucu tüccarları, Uyap araması olanlar yakalansın !
ARASIN İÇİMİZ HAİNLER VAR. ŞEHİTLERİMİZE ZERRE KADAR ÜZÜLMEYİP GAVURLARIN TARAFINI TUTANLAR VAHİNLER HARAM OLSUN BU TOPRAKLARDA ALDIĞINZ NEFES DEFOLUN TC DEVLETINDEN MUSLÜMAN ÜLKEDEN DEFOLUN
suriyelileride toplayıp atalım madem bir iş yapıcaz kökten yapalım
şu soğukta çalışan polis arkadaşlarımızın emeğini heba ediyorsunuz 19 dan sonra yazsanıza istihbarat mı sağlıyorsunuz burdan ondan sonra ilk siz polis niye engellemiyor dersiniz ??(|'?(
Mezuniyet partisi herhalde bunlar hic duymadim çünkü
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