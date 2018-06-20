Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Coğrafi olarak çok uzakta görünsek de bir birimize çok yakınız. Beyaz Rusya Büyükelçiliği kapıları size her zaman açıktır. Sadece Ardahan değil, Türkiye genelinde ticari projeler yapmak istiyoruz." dedi.
Savinykh, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölgenin ticaretini geliştirmek amacıyla daha önce de Erzurum'u ziyaret ettiğini anımsattı.
Türkiye ile Belarus arasında iyi gelişmeler olduğunu gördüklerini, buna kendilerinin de katkı sunmaya çalıştığını belirten Savinykh, şunları ifade etti:
"Coğrafi olarak çok uzakta görünsek de birbirimize çok yakınız. Beyaz Rusya Büyükelçiliği kapıları size her zaman açıktır. Sadece Ardahan değil, Türkiye genelinde ticari projeler yapmak istiyoruz. Büyükelçilik olarak sizleri Beyaz Rusya'yı gezmeye, görmeye davet ediyoruz. İşle ilgili organizasyonlara da yardımcı olmak isteriz."
ATSO Başkanı Demirci de Ardahan'ın gerek turizm gerekse de ekonomik olarak önemli potansiyele sahip olduğunu anlattı.
İki sınır kapısıyla Ardahan olarak Kafkasya'da önemli noktada olduklarına işaret eden Demirci, "Çok konuşmak yerine ticari olarak gidip gelmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Sayın konuk büyükelçinin davetini ciddiye alıp bu konuda gerekeni yapacağız. Üzerimize düşen adım atılacak." diye konuştu.
Demirci, Savinykh'i Ardahan'a kışın kayak yapmaya davet etti.
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