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Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 44 dakika önce

- TGF'nin düzenlediği organizasyon Antalya'da sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve 6 golf kulübünden 14 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Serik BGA Golf Kulübünden Ali Altuntaş 155 gross skorla birinci, TGF Golf Kulübünden Hamza Sayın 156 gross skorla ikinci, TGF Golf Kulübünden Ulaş Karataş 158 gross skorla üçüncü, TGF Golf Kulübünden Bülent Karataş 163 gross skorla dördüncü oldu.

Turnuvayı 164 gross skorla tamamlayan golfçüler kendi aralarında oynadıkları play-off mücadelesinin ardından TGF Golf Kulübünden Deha Şenay Özer beşinci, TGF Golf Kulübünden Bekir Kara altıncı, TGF Golf Kulübünden Hakan Yamaç da yedinci sırada yer aldı.

İlk 6'ya giren sporcular toplam 10 ayaktan oluşan 2018 Türkiye Golf Turu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

(AA)

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