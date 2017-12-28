HABER

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Şampiyonanın ikinci gününde 55, 67, 82 kiloda birinciler belli oldu

RİZE (AA) - Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 67 ve 82 kiloda birinciler belli oldu.

Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 55 kiloda Kayseri Şekerspor'dan Ekrem Öztürk, 67 kiloda Ankara ASKİ'den Enes Başar ve 82 kiloda da aynı kulüpten Emrah Kuş birinciliği elde etti.

Karşılaşmaları izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 55 kiloda dereceye giren sporcuların madalyalarını taktı.

Şampiyona yarın eleme turlarının ardından 60, 72 ve 87 kilo finalleri ile devam edecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.