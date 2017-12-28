RİZE (AA) - Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55, 67 ve 82 kiloda birinciler belli oldu.

Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 55 kiloda Kayseri Şekerspor'dan Ekrem Öztürk, 67 kiloda Ankara ASKİ'den Enes Başar ve 82 kiloda da aynı kulüpten Emrah Kuş birinciliği elde etti.

Karşılaşmaları izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 55 kiloda dereceye giren sporcuların madalyalarını taktı.

Şampiyona yarın eleme turlarının ardından 60, 72 ve 87 kilo finalleri ile devam edecek.

(AA)