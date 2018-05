"Türkiye güçlü olursa Türk dünyası daha da güçlenir"

Paşayeva, vatandaşların evlerinde çocuklarına Türk dünyası ve vatan coğrafyası konuları hakkında bilgi vermeleri gerektiğini ifade etti.

"Mesela Türkiye aleyhine terör örgütleri neler yapıyorlar. Bu terör örgütlerinin arkalarında güçler var." diyen Paşeyeva, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Google'da yazdığınızda o ülkenin milletvekilleri çıkıyor, o parti üyelerini daha sonra Twitter'a yazıp bularak ona mesaj gönderiyorum. Bu terör örgütünün ne kadar can aldığını neler yaptığını, oraya gönderiyorum. Bunu kaç kişi yaptı? Türkiye, devletimiz değil mi? Her gün şehitler geliyor. Canlarını sizin için bizim için veriyorlar. Bu vatan için veriyorlar. Onlar canını veriyorsa bizim günde 20 dakikamızı vermek çok mu? Adamlar size cevap vermese bile sizin ne yazdığınızı herkes görüyor. Sizin onların yaratmak istediği algıya cevabınız olur, çünkü bugün önce algı yaratıyorlar. Sizin aleyhinize algı yaratarak buna insanları inandıracaklar. İnsanlara bunu inandırmadan projeyi yaparlarsa tepki görürler. Bizim sosyal medyada her biri gençlerden oluşan gönüllü asker orduya ihtiyacımız var. Türkiye aleyhine bir algı varsa bir bakan Türkiye aleyhine konuşmuşsa sosyal medyada onu bulup itirazımızı bildiriyoruz. Tepkimizi ortaya koyuyoruz."