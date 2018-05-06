KOCAELİ (AA) - Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye güçlü olursa Türk dünyası daha da güçlenir. Türkiye zayıf olursa Türk dünyası daha da zayıflar. Türkiye söz konusu olunca hepimiz 'Biz Türkiye'nin yanındayız' diye 300 milyon tek söz olursak Türkiye'nin üzerine gelemezler." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Paşayeva, "Türk Dünyasının Sorunlarının Çözümünde Aydınların Rolü" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Paşayeva, burada yaptığı konuşmada, genç nesillere devlet ve vatan kavramlarının farklı olduğunu anlatamadıklarını belirterek, devleti iyi tanıyabildiklerini ancak vatanı tanıma noktasında eksiklik yaşadıklarını ve tanıyamadıklarını söyledi.

Öğrenilmeyen, bilinmeyen bir şeyin sahiplenilemeyeceğini dile getiren Paşayeva, "Onun haklarını savunamazsınız, onu anlatamazsınız. Kendi bilmediğiniz şeyle ilgili yalanlar konuşulsa nasıl onların yalan olduğunu ispatlayabilirim? Gerçekleri bilmem gerekir ki bir mücadelenin içine girebileyim. Bu noktada yapmamız gereken ilk şey evlerimizden başlayarak, büyüyen çocuklarımıza vatanı doğru anlatmaktır. Nerede doğduğu fark etmez. Vatanı çocuklarımıza doğru anlatmamız gerekir. Çünkü çocuklarımız vatan algısını doğru almazlarsa, biz Türk dünyası sorunlarının çözümünde de yeteri kadar birlik olmamız mümkün değil." diye konuştu.