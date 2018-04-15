"Türkiye gücünü ve büyüklüğünü dünyaya gösteriyor"

Balkan Milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi Bosna-Hersek Milletvekili Jasmin İmamoviç, "Son 10-15 yılda Türkiye dünyaya kendi gücünü gösterdi. Türkiye şu anda dünyaya kendi gücünü ve büyüklüğünü gösteriyor. Bir çok ülke Türkiye'yi örnek alıyor ve özellikle Balkan ülkeleri olarak güneşe bakar gibi Türkiye'ye hayranız." dedi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Balkan Milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini ziyaret etti. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile görüşen heyet üyeleri, Takoran Vadisi'nde tekne turuna katıldı. Delegasyonu üyesi Bosna-Hersek Milletvekili Jasmin İmamoviç, temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Gaziantep, Kilis ve Reyhan'lıya gittiklerini belirten İmamoviç, "Türkiye, teröristlere ve terörizme karşı savaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçik inanıyorum ki bu mücadeleyi kazanacak, daha önce kazandığı mücadeleler gibi, bizde Türkiye'nin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Türk halkına ve Türkiye'de yaşayan milletlerin birliğini bozmak isteyenlere karşı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kardeş köprüleri kurmak için geldik ve bu köprüleri de halka göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki temasları kapsamında şehit ailelerini de ziyaret ettiklerini anlatan İmamoviç, "2 bin kilometre uzaktayız ama kalbimiz ve gönlümüz burada sizinle beraberdir. Asırlar boyu olduğu gibi yine burada olacağız." dedi. - Türkiye ve Erdoğan sevgisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduklarını da aktaran İmamoviç, şöyle devam etti: "Dünyada çok az insan Erdoğan'a benzer sadece Türkiye'nin değil, dünya liderleri arasında mükemmel bir lider ve biz buna hayranız. Son 10-15 yılda Türkiye dünyaya kendi gücünü gösterdi. Türkiye şu anda dünyaya kendi gücünü ve büyüklüğünü gösteriyor. Bir çok ülke Türkiye'yi örnek alıyor ve özellikle Balkan ülkeleri olarak güneşe bakar gibi Türkiye'ye hayranız. Sadece Balkan ülkeleri değil dünyanın her tarafında Müslümanlar Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hayranlık duyuyor. Ona en mükemmel şekilde bir ömür ve sağlık diliyoruz. Bir kaç ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'e gelecek ve inanıyorum ki bütün Saraybosna ayakta olacak. Dünyada çok az lider farklı bir ülkede öyle bir karşılamayı hak eder."