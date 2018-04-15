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"Türkiye gücünü ve büyüklüğünü dünyaya gösteriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi Bosna-Hersek Milletvekili İmamoviç: "Son 10-15 yılda Türkiye dünyaya kendi gücünü gösterdi, onun ve sizlerin sayesinde Türkiye şu anda dünyaya kendi gücünü ve büyüklüğünü gösteriyor. Bir çok ülke Türkiye'yi örnek alıyor ve özellikle Balkan ülkeleri olarak güneşe bakar gibi Türkiye'ye hayranız"

Balkan Milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi Bosna-Hersek Milletvekili Jasmin İmamoviç, "Son 10-15 yılda Türkiye dünyaya kendi gücünü gösterdi. Türkiye şu anda dünyaya kendi gücünü ve büyüklüğünü gösteriyor. Bir çok ülke Türkiye'yi örnek alıyor ve özellikle Balkan ülkeleri olarak güneşe bakar gibi Türkiye'ye hayranız." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Balkan Milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini ziyaret etti.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile görüşen heyet üyeleri, Takoran Vadisi'nde tekne turuna katıldı.

Delegasyonu üyesi Bosna-Hersek Milletvekili Jasmin İmamoviç, temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Gaziantep, Kilis ve Reyhan'lıya gittiklerini belirten İmamoviç, "Türkiye, teröristlere ve terörizme karşı savaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçik inanıyorum ki bu mücadeleyi kazanacak, daha önce kazandığı mücadeleler gibi, bizde Türkiye'nin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Türk halkına ve Türkiye'de yaşayan milletlerin birliğini bozmak isteyenlere karşı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kardeş köprüleri kurmak için geldik ve bu köprüleri de halka göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki temasları kapsamında şehit ailelerini de ziyaret ettiklerini anlatan İmamoviç, "2 bin kilometre uzaktayız ama kalbimiz ve gönlümüz burada sizinle beraberdir. Asırlar boyu olduğu gibi yine burada olacağız." dedi.

- Türkiye ve Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduklarını da aktaran İmamoviç, şöyle devam etti:

"Dünyada çok az insan Erdoğan'a benzer sadece Türkiye'nin değil, dünya liderleri arasında mükemmel bir lider ve biz buna hayranız. Son 10-15 yılda Türkiye dünyaya kendi gücünü gösterdi. Türkiye şu anda dünyaya kendi gücünü ve büyüklüğünü gösteriyor. Bir çok ülke Türkiye'yi örnek alıyor ve özellikle Balkan ülkeleri olarak güneşe bakar gibi Türkiye'ye hayranız. Sadece Balkan ülkeleri değil dünyanın her tarafında Müslümanlar Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hayranlık duyuyor. Ona en mükemmel şekilde bir ömür ve sağlık diliyoruz. Bir kaç ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'e gelecek ve inanıyorum ki bütün Saraybosna ayakta olacak. Dünyada çok az lider farklı bir ülkede öyle bir karşılamayı hak eder."

- "Türk askerinin yanındayız"

Heyet üyelerinden Hırvatistan Parlamentosu Boşnak Temsilcisi Sisak Meclis Üyesi Hacı Şaban Kadric de Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini anlatan Kadric, "Türkiye şu an en büyük 10 devletten biri, ekonomide de olduğu gibi inşallah devam eder. Sadece ekonomik olarak değil askeri mücadelesinde de bu şekilde devam etmeli. Biz hepimiz Boşnaklar, Müslümanlar, Kosova'da Makedonya'da Türk halkını ve Türkiye devletinin askerinin yanındayız, bunu göstermek istiyoruz. Bunun karşılığında bugüne kadar olduğu gibi Türk halkından ve Türkiye devletinden Balkanları desteklemelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Heyette yer alan Makedonya Milletvekili Şahin Şakir de bölge halkının sıcak kanlılığına hayran kaldıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balkan Milletvekilleri Dostluk Köprüsü Delegasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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