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Türkiye, Güney Sudan'da varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Güney Sudan’da iktidar ve muhalefet partileri arasında sürdürülen müzakere sürecinin Hartum’da imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasıyla sonuçlanması memnuniyetle karşılanmıştır"

Türkiye, Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler arasında dün varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Sudan’da iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkelerinin himayesinde iktidar ve muhalefet partileri arasında sürdürülen müzakere sürecinin Hartum’da 5 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasıyla sonuçlanması memnuniyetle karşılanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin dost Güney Sudan halkının refah ve esenliğine olduğu kadar, bölge ülkelerinin barış ve istikrarına da hizmet edeceği vurgulandı.

- Güney Sudan'daki iç savaş ve müzakere süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan Devleti ile muhalifler, 2018’in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum’da başlamıştı.

Taraflar, 25 Temmuz’da mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmış, ardından 5 Ağustos'ta başkent Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhalif lider Riek Machar ve diğer siyasi parti temsilcileri nihai imzayı atmıştı.

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Güney Sudan açıklama Dışişleri Bakanlığı

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