Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Hamile çocuk skandalında yeni gelişme

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde 115 hamile çocuğa ilişkin bildirimin polise yapılmadığı yönündeki belgelerin ortaya çıkması sonrası soruşturma süreci başlatılmıştı. söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerine küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Baş Hekim Yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'e ilişkin yürütülecek soruşturma için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Ancak Valilik, bu iki görevli hakkında soruşturma izni vermedi.

Bu karara Bölge İdare Mahkemesi'nde yapılan itaraz oy birliğiyle kabul edildi. Savcılık bu kararın ardından adı geçen iki görevlinin ifadesini alabilecek. Savcılık, olaya ilişkin cinsel istismar ve yetkililere bildirmeme iddiasıyla iki soruşturma yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını fakat yetkililerin bildirilmediği olay üzerine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, hamile çocuklar skandalında soruşturma iznini vermeme kararının idari olduğunu söylemişti. Karara itiraz edilebileceğini söyleyen Şahin, "Yargı harekete geçti, sorumlu varsa bunun karşılığını görür" demişti.

Kaynak: NTV